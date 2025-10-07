Femicidio de Daiana Mendieta: se confirmó que fue asesinada de un disparo

La autopsia del cuerpo de Daiana Magalí Mendieta confirmó que la mataron de un disparo de arma de fuego. La joven de 22 años había desaparecido el día viernes 3 de octubre y, tras cuatro días de intensa búsqueda por parte de la policía de la localidad Gobernador Mansilla, ubicada en la provincia de Entre Ríos, la policía encontró sus restos en un aljibe de una zona rural.

A cargo de Emilse Reynoso, la fiscalía investiga este asesinato como un femicidio. Por este crimen ya hay un detenido de 55 años. Se trata de un hombre, conocido como "Pino", que mantenía un vínculo con la víctima. Testigos indicaron que lo vieron en su camioneta cerca de la zona en donde se encontró el auto de Daiana.

“Siguiendo las cámaras de la ciudad, que tiene muchas cámaras, encuentran el desplazamiento de ella con su vehículo, que usó el auto de la madre, un Corsa, y aparece abandonado a dos kilómetros de donde la encontraron", expresó, Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos.

Por eso, el domingo desde el Juzgado de Garantías se ordenó el allanamiento de un galpón alquilado por el sujeto, situado en las calles Moreno y Pedro Lucero de Mansilla. Allí, le secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyata Hilux de color blanco. Los policías que participaron de ese procedimiento aseguraron que el hombre se resistió en todo momento al allanamiento y hasta los amenazó con un arma de fuego.

Femicidio de Daiana Magalí Mendieta: desaparición y hallazgo del cuerpo

El último contacto que Daiana tuvo con su familia fue el viernes de 3 de octubre cuando se fue de su casa a las 20h para hacer un "mandado". Tras el intento desesperado de sus padres por comunicarse con ella, horas más tarde, radicaron la denuncia en la comisaría de Gobernador Mansilla para que comenzaran a buscarla.

Luego de más de 72 horas de un operativo para encontrarla, efectivos de Policía hallaron el cuerpo de la joven en un pozo de 10 metros de profundidad dispuesto en un camino rural desolado sobre la calle Los Zorrinos cruzando la Ruta 12.