Denuncian que un joven fue detenido por error en William Morris por usar ropa parecida al delincuente

El detenido de 18 años utilizaba una vestimenta parecida al del delicuente y la policía lo detuvo acusado de robar un celular.

Vecinos de Hurlingham denuncian que un joven de 18 años oriundo de William Morris está detenido desde principios de junio por "equivocación", porque fue confundido con un delincuente que robó un teléfono celular en la zona. Según reveló la familia de Facundo Malleret, el estudiante fue trasladado el 2 de junio por la policía a la comisaría 1° del municipio solamente porque su vestimenta se ajustaba a la verdadero actor del crimen.

El hecho delictivo quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad y este fue el elemento que utilizó la Policía para detener a Facundo Malleret. "Facu tenía puesta una vestimenta similar al delincuente que atacó a la víctima y le robó un celular en la calle. Un pantalón Adidas negro a rayas, con botones y una campera negra. El delincuente tenía un pantalón negro con franja blanca, un buzo y gorra, además portaba un cuchillo", contó Lautaro, el hermano de Malleret, el joven que está detenido desde el pasado 2 de junio.

Según relató la familia del joven detenido a El Destape, tienen videos grabados por las cámaras de seguridad que demuestran que el joven se encontraba en su casa al momento del robo y que recién salió a la calle 25 minutos más tarde, luego de discutir con su novia. "Él y la novia se encontraban a unas cuadras donde fue él robo. Estaban sentados en frente de la casa de la novia, hablando porque habían discutido. La policía pasó, vio que tenia una vestimenta parecida y se lo llevó", continuó el hermano del detenido.

"A mí lo que no me cierra es el horario. Mi hijo salió 15:40 de casa y lo agarraron 16:10. El robo fue a las 15:15, cuando todavía estaba en mi casa", amplió Alejandro, el papá del detenido en diálogo con el portal Primer Plano. Además, el padre del joven enfatizó que tienen las pruebas en video y que se puede ver en esas imágenes que "la fisonomía del ladrón no coincide con la de su hijo".

"Hasta el día de hoy Facu esta detenido injustamente. Facu tiene apenas 18 años, se egresó el año pasado y salió abanderado como uno de los mejores de la clase. Él no tiene antecedentes penales", aseguró Lautaro y el papá del joven aseguró que la familia nunca pasó por una situación similar.

Cómo avanza el caso de Facundo Malleret

Según informó el hermano de Facundo con El Destape "el caso fue investigado inicialmente por la fiscalía N°5 de Morón y luego derivó la causa a la a fiscalía N°3 de Flagrancia". "Estamos desesperados buscando justicia y su pronta liberación", puntualizó.

"Ya presentamos todas las pruebas junto al abogado. La acusación es un robo agravado y cuando lo detienen, él no tenía ni el arma blanca, ni el celular, ni la misma vestimenta que figura en la denuncia de la victima", sentenció la familia del detenido luego de hacer énfasis en su desesperación.