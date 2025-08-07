Crimen de Kim Gómez: se definió qué ocurrirá con el único imputado de la causa

A seis meses del brutal crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue arrastrada por un vehículo robado en la ciudad de La Plata, la Justicia confirmó que el único imputado quedará detenido y será llevado a la instancia de juicio oral. Ahora, mientras el adolescente de 17 años se mantiene con prisión preventiva en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se espera por la designación del Tribunal y la posterior fijación de la fecha para iniciar el debate que lleve justicia a la familia.

La jueza del Fuero Juvenil, María José Lescano, fue quien dispuso -a través de una audiencia virtual- que el caso sea elevado a juicio y que el joven continúe en prisión preventiva, acusado de manejar el vehículo en el que viajaba la pequeña y donde quedó atrapada por el cinturón de seguridad cuando se dio el robo, en febrero pasado.

En la misma audiencia, la fiscal Carmen Ibarra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata confirmó que el adolescente es el único imputable en el caso, por el delito de "homicidio en ocasión de robo". Cabe recordar que, por el mismo hecho, está implicado un segundo joven de 14 años que fue declarado inimputable debido a su edad. En su caso, se encuentra alojado en un Instituto de Menores y está sujeto a medidas socioeducativas.

Mientras la magistrada confirmó que el único imputado será llevado a juicio, también consideró que el joven de 14 está logrando avances claros: cursa el tercer año del secundario, tiene un vínculo estable con su familia (que además lo visita en el instituto) y trabaja con profesionales de la salud mental.

Si bien la defensa del acusado podía cuestionar la calificación legal, el desarrollo de la instrucción o solicitar la necesidad de incorporar evidencia adicional para generar más dilaciones, no realizaron ningún tipo de objeción a la elevación a juicio. Ahora, resta que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil designe un tribunal y establezca fecha para las audiencias. Por el momento, no hay ninguna fecha definida.

El caso de Kim Gómez

La imputación contra el joven de 17 años señala que fue él quien encabezó la huida en un vehículo robado a la mamá de la niña, que se encontraba en el asiento trasero. Aquel 25 de febrero, según la investigación de la fiscal, los delincuentes interceptaron el vehículo y emprendieron la fuga con Kim. El joven nunca se detuvo a pesar de que la niña quedó atrapada en el vehículo por el cinturón de seguridad.

Kim fue arrastrada más de 15 cuadras, luego de quedar sujetada por el cinturón de seguridad del vehículo; la pequeña falleció antes de poder recibir algún tipo de asistencia debido a los golpes y las heridas sufridas, quedando debajo de la carrocería del automóvil.

La causa posee una importante cantidad de pruebas que señalan al adolescente: grabaciones de las cámaras de seguridad, peritajes técnicos al vehículo, declaraciones de testigos presenciales, allanamientos en la casa del joven y que este fue identificado por Florencia Barboza, mamá de la niña, en su declaración.

"A veces me pierdo en el aire pensando por qué te abrió la puerta ese pibe y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué pasó en ese asiento, aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente. Ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad, para no andar en la calle caminando o en micro, para llegar del colegio a sus actividades. Tiene tu agua, todavía tus stickers y ahora mis lágrimas... No hay ningún sentido a tanto sufrimiento", dijo Marcos Gómez, su papá, en redes sociales. "No queremos venganza, queremos justicia", completó su mamá.