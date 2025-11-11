Condenaron al ex policía que mató a su vecino por la música alta

Este martes, un jurado popular condenó a Rafael Horacio Moreno (75) por el asesinato de su vecino Sergio David Díaz, de 40 años. El hecho ocurrió durante los festejos de la Navidad del año 2024 cuando, ante el elevado volumen de la música que ponía Díaz, Moreno se acercó armado a la vivienda de su vecino para reclamarle por los fuertes ruidos y luego de una breve discusión, le disparó en el abdomen. Si bien fue trasladado rápidamente al Policlínico de San Justo y luego al Hospital Paroissien, no lograron salvarle la vida.

El debate oral para determinar la culpabilidad del policía retirado de la Federal tuvo lugar en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y se desarrolló durante cinco largas jornadas. Al finalizar las audiencias, el jurado concluyó que Moreno era autor de los delitos de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra.

Dos figuras clave en el juicio fueron la jueza técnica Lucila Pacheco, perteneciente al Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza y encargada de presidir el proceso, y el fiscal Sergio Antín, quién llevó a cabo la acusación contra el ex policía. Al mismo tiempo, la defensa de Moreno estuvo a cargo de Francisco Oneto, reconocido abogado que también representa al presidente Javier Milei.

Por su parte, el proceso de selección de jurados fue llevado a cabo una semana antes de que se llegara a la condena. El jurado tuvo un total de 12 integrantes titulares y 4 suplentes.

Rafael Moreno permaneció en prisión desde el día en que cometió el delito, ya que el juez de Garantías Nº2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn, rechazó el pedido de prisión domiciliaria que realizó su defensor.

Las palabras de la madre de Sergio David Díaz

En diálogo con el medio C5N, Elsa -madre de la víctima- anunció que no se encuentra conforme con el veredicto final del juicio. "No estoy conforme con la condena que dictó el jurado del pueblo. Sí, reconocieron que él tenía un arma, reconocieron que se mató a una persona, pero nada más".

"Él se cruzó para matar a mi hijo, él vino para matar a mi hijo. Eso no lo dijeron y se tiene que saber. Mi hijo no fue a la casa de él, ni estuvo molestándolo en la vereda de su casa. Mi hijo estaba adentro de su casa escuchando música, no discutía ni peleaba con nadie. Era un día de fiesta, todo el mundo escucha música hasta muy tarde", agregó la mujer.

Entre lágrimas, la madre de Sergio pidió a la justicia una condena mayor. "No tiene justificación esta persona. Quiero justicia por mi hijo. Pongo todo en manos de los jueces, espero la pena máxima para esta persona que mató a mi hijo", cerró.