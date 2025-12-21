Tenía solo 46 años: conmoción por la muerte de un famoso actor

Falleció a los 46 años un famoso actor.

James Ransone, reconocido actor que trabajó en muchos y notables proyectos, falleció este último 19 de diciembre. El hombre de 46 años, que supo interpretar a Ziggy Sobotka en The Wire o a Eddie Kaspbrak en la segunda parte de It, fue hallado sin vida en el departamento que este poseía.

Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Ransone se quitó la vida y los documentos oficiales figura que la causa de muerte fue “ahorcamiento”, mientras que el lugar fue un cobertizo. Su cuerpo ya está listo para ser entregado a sus familiares, tras las investigaciones pertinentes que rodearon su deceso.

James Ransone como Ziggy Sobotka en The Wire.

Su esposa Jamie McPhee, con quien tuvo dos hijos, compartió en redes sociales un enlace que lleva a una recaudación de fondos para el National Alliance on Mental Illness (NAMI), una organización dedicada a la atención y prevención de enfermedades de salud mental, lo cual puede inferir que algo de esa índole padecía el artista.

¿Quién fue James Ransone?

James Ransone nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Estados Unidos. Realizó sus estudios en el Centro de Artes y Tecnología George Washington Carver en Towson, Maryland; así como también en la Escuela de Artes Visuales en Manhattan durante un año. Además de su mencionado papel tanto en The Wire como en IT, supo estar presente en Ken Park (2002), Generation Kill (2008), How to make it in America (2010), Treme (2011), Starlet (2012), Sinister (2012), Low Winter Sun (2013) y muchas otras producciones más. Su último trabajo de renombre fue en 2021, cuando encarnó a P.J. en Small Engine Repair y a Max en The Black Phone.

Por fuera de su faceta laboral, James estuvo en la mira de los medios cuando en mayo de 2021 denunció por Instagram que su antiguo tutor de matemáticas, Timothy Rualo, abusó sexualmente de él en 1992; y también que en 2020 había llevado sus acusaciones a la Policía, pero que se negaron a presentar cargos tras una investigación.