Impactante: la última frase del vecino asesinado por el policía retirado

Un policía retirado de la Federal asesinó a un vecino en Lomas del Mirador por el volumen alto de la música durante los festejos de Navidad. El agresor y la víctima mantuvieron una fuerte discusión que terminó de manera fatal y las imágenes de la agresión quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la zona. El hombre que provocó el disparo, seguido del crimen, se entregó voluntariamente.

El hecho sucedió en la madrugada del 25 de diciembre cuando muchas personas continuaban con los festejos de Navidad. Allí Rafael Horacio Moreno, de 74 años, comenzó a pelear con Sergio David Díaz, de 40, por la música alta. La discusión quedó registrada por las cámaras de seguridad ubicada en la calle Acevedo al 4100, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, donde se observa cuando Moreno se acercó hasta la reunión de amigos y mantuvo una fuerte discusión con Díaz.

Un policía retirado asesinó a un vecino en Lomas del Mirador por el volumen alto de la música

En medio de la pelea, el jubilado y ex policía sacó un arma calibre 38 y asesinó al chofer de la línea 103 de colectivos. En otro de los videos, captado por un testigo, la secuencia es más clara. Se escucha la música de fondo y los insultos que intercambiaron los protagonistas de la historia. “¿Qué me sacás el fierro? ¿Quién te creés que sos?", se alcanza a escuchar por parte del colectivero. "Vamos a terminar mal", lanzó Moreno antes de matar a Díaz de un disparo en el abdomen. Minutos después la Policía arribó al lugar y detuvo al hombre, quien entregó el arma y dijo ser el responsable del crimen del chofer.

“La reacción del hombre fue mala, fue desmedida. Había mucha gente en ese momento. Después de que lo increpó, le pegó el tiro. Mi yerno agarró el auto y lo llevó al policlínico acá en San Justo, pero allá le dicen que está muy mal el muchacho y que lo tienen que llevar al hospital Paroissien y muere”, detalló Osvaldo, familiar de la víctima, en diálogo con varios medios, que asistieron al lugar de la pelea. En tanto, la causa quedó a cargo del fiscal Matías Folino, quien imputó a Moreno por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Crimen de una niña en General Rodríguez: el detenido, de 18 años, se negó a declarar

Recientemente, Ariel Axel Díaz, de 18 años, fue detenido por el crimen de Nayla Malena Aguero, la niña de 7 años asesinada en General Rodríguez. La niña fue hallada dentro de un ropero y por los resultados de la autopsia se supo que fue golpeada, abusada y asfixiada. El joven, tras su detención, se negó a declarar.

Según relató la madre de la víctima, la menor estaba en la pileta cuando le dijo a su mamá que se iba a cambiar y a hablar con Tiana, otra vecina del barrio. "Pasó un rato y no la escucho, empiezo a gritar su nombre y le pregunto a Jonathan (N. de R: el padre) donde estaba y me contesta que no sabía, que se estaba bañando", expresó.

"Salí a buscarla por todos lados y cuando volvimos la Policía me preguntó quién vivía en esa casa y les cuento que era la dueña, pero que ahora estaba su hijo", explicó Natalia. La mujer señaló que ante la sospecha, los efectivos le tocaron la puerta y le dicen que iban a pasar, pero él (Ariel Axel Díaz) se negó: "Es ahí cuando de la nada dice 'lo siento mucho'". Ahora el detenido se negó a declarar frente a la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI N°10 de General Rodríguez.