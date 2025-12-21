Atlético Madrid vs. Girona por LaLiga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Atlético Madrid de Julián Álvarez buscará mantener su racha de tres victorias consecutivas y romper su maldición como visitante cuando visite al Girona este domingo en el Municipal de Montilivi, en un duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone llegan en un gran momento tras vencer al PSV, Valencia y Atlético Baleares, pero deberán enfrentar su gran talón de Aquiles: el rendimiento fuera del Metropolitano, donde solo han ganado 2 de sus últimos 8 partidos. Por su parte, el conjunto catalán necesita desesperadamente una victoria para salir de la zona de descenso, después de haber logrado un triunfo vital ante la Real Sociedad con un doblete heroico de Viktor Tsygankov.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Girona, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Girona?

El partido entre Atlético de Madrid y Girona por la jornada 17 de LaLiga se jugará este domingo 21 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 horas (hora argentina) en el Estadio Municipal de Montilivi de Girona. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será José Luis Guzmán Mansilla.

El conjunto colchonero se encuentra en la cuarta posición de LaLiga con 34 puntos, producto de 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 16 jornadas disputadas. Los dirigidos por Diego Simeone se mantienen en zona de Champions League, aunque se encuentran a 9 puntos del líder Barcelona y a solo 1 punto por detrás del Villarreal, que ocupa el tercer puesto.

Sin embargo, el gran problema del Atlético de Madrid esta temporada ha sido su rendimiento como visitante. Los rojiblancos solo han ganado 2 de sus últimos 8 salidas en LaLiga, sumando apenas 9 de 24 puntos posibles fuera de casa. Este registro contrasta enormemente con su fortaleza en el Metropolitano, donde han cosechado 25 de 27 puntos posibles con 8 victorias y 1 empate en 9 partidos.

A pesar de esta debilidad como visitante, el Atlético llega a Montilivi con una racha de tres victorias consecutivas en todas las competiciones. Los colchoneros vencieron 3-2 al PSV en Champions League, superaron 2-1 al Valencia en LaLiga con un hat-trick de Julián Álvarez, y eliminaron al Atlético Baleares por 3-2 en Copa del Rey. Antoine Griezmann y el capitán Koke se encuentran en un gran momento de forma.

Por su parte, el Girona atraviesa una situación delicada en la tabla de posiciones. Los catalanes ocupan el puesto 18º con apenas 15 puntos, producto de 3 victorias, 6 empates y 7 derrotas en 16 jornadas. Esta posición los coloca en zona de descenso, a solo 3 puntos de la salvación, por lo que necesitan sumar urgentemente antes del parón navideño.

El equipo de Míchel Sánchez viene de lograr una victoria vital al vencer 1-2 a la Real Sociedad en Anoeta, con un doblete heroico de Viktor Tsygankov que permitió remontar el partido. Sin embargo, la situación del Girona es complicada: solo han ganado 3 partidos en toda la temporada y tienen la enfermería llena con 8 bajas confirmadas, incluyendo piezas importantes como Cristhian Stuani, Abel Ruiz y Donny van de Beek. Además, Azzedine Ounahi se encuentra disputando la Copa África con Marruecos.

El historial reciente favorece ampliamente al Atlético de Madrid. Los colchoneros llevan 4 victorias consecutivas ante el Girona, incluyendo el enfrentamiento de la jornada 2 de esta temporada cuando ganaron 3-0 en el Metropolitano con goles de Antoine Griezmann, Marcos Llorente y Koke. El último triunfo del Girona en este cruce fue en la temporada 2023-24, cuando se impusieron 4-3 en un partido memorable en Montilivi.

Formaciones probables de Girona y Atlético de Madrid

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, tiene múltiples bajas para afrontar este compromiso decisivo. Juan Carlos Martín, David López, Abel Ruiz, Vladyslav Krapyvtsov, Ricard Artero, Cristian Portu, Donny van de Beek y Cristhian Stuani están descartados por lesiones de diversa consideración. Además, Azzedine Ounahi se encuentra disputando la Copa África con Marruecos y podría perderse hasta la jornada 20. Bryan Gil es duda debido a una herida en el pie que le impidió entrenar con normalidad.

La gran novedad en el once del Girona será la entrada de Thomas Lemar para ocupar el lugar de Ounahi en el mediocampo. Viktor Tsygankov, quien viene de marcar un doblete ante la Real Sociedad, será la principal amenaza ofensiva de los catalanes junto al ucraniano Vladyslav Vanat en la delantera. Si Bryan Gil no llega en condiciones, Joel Roca sería su reemplazo en el ataque. En el arco estará el argentino Paulo Gazzaniga.

Por el lado del Atlético de Madrid, Diego Simeone recuperará a su once titular tras las rotaciones realizadas en la Copa del Rey. José María Giménez está descartado por una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá fuera hasta finales de diciembre, mientras que Clément Lenglet sufre un traumatismo con torsión en la rodilla derecha. Álex Baena es duda por molestias en los isquiotibiales y Marcos Llorente, aunque ha regresado a los entrenamientos, aún no está listo para ser titular.

Jan Oblak volverá al arco tras el descanso en Copa del Rey, mientras que en el mediocampo regresarán el capitán Koke y Pablo Barrios. En el ataque, Antoine Griezmann apunta a ser titular junto a Julián Álvarez, dejando a Alexander Sorloth en el banco de suplentes. Giuliano Simeone y Nicolás González completarán el cuarteto ofensivo de los colchoneros, que buscarán romper la defensa de un Girona necesitado de puntos.

Probable formación de Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Alejandro Moreno; Axel Witsel, Iván Martín; Viktor Tsygankov, Thomas Lemar, Bryan Gil; Vladyslav Vanat.

Probable formación de Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Jorge Resurrección 'Koke'; Giuliano Simeone, Nicolás González, Antoine Griezmann; Julián Álvarez.

Girona vs Atlético de Madrid: Ficha técnica