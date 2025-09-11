Caso de la nena armada en Mendoza: cómo está de salud y quién quedó a su cargo tras el ataque

En el día de ayer, una niña de 14 años llevó a su colegio un arma de fuego, con la cual efectuó varios disparos al aire. El hecho sucedió en la ciudad de La Paz, Mendoza, en el colegio Marcelino H. Blanco. Compañeros de la joven aseguraron que sufría bullying y que se encontraba molesta con una profesora. Tras cinco horas de operativo, lograron que la niña sea llevada al hospital Dr. Humberto Notti, donde permanece internada.

Aparentemente, el arma que la nena utilizaba era una pistola calibre nueve milímetros, la misma pertenecía a su padre, quien es un policía retirado.

El aterrador acontecimiento duró alrededor de cinco horas, en las cuales la joven optó por atrincherarse, hasta que finalmente las autoridades de seguridad lograron convencerla de entregar el arma.

Una vez finalizado el peligro, la niña fue llevada al hospital Dr. Humberto Notti como medida precautoria, para asegurar su salud.

Actualmente, la joven se encuentra internada y los médicos confirmaron que su estado de salud físico es "óptimo", sin embargo, recibe aún la ayuda de un equipo multidisciplinario de salud que trabaja en su contención.

Bajo ese marco, el personal de salud indicó que ya tuvieron una entrevista con la joven y con sus padres. “Cuando hay esas intervenciones, hay más de una evaluación. Ese es el estado general para después determinar cómo sigue”, explicaron los profesionales.

A su vez, las fuentes aclararon que la niña se quedó al cuidado de otro familiar distinto a sus padres. No fue revelado el motivo detrás de esta decisión.

Si bien las puertas del colegio permanecerán cerradas en el día de hoy, debido al asueto por el día del maestro, fuentes cercanas a la institución informaron que mañana se hará un abordaje en general de lo ocurrido.

Por el momento, aseguraron que “será una escuela abierta con un equipo interdisciplinario recibiendo a los papás, a los docentes y a los chicos. No va a haber clases formales, pero sí jornada de reflexión o de sensibilización o de concientización, para detectar allí situaciones específicas que requieran un abordaje más puntual o personal, en función del trauma que ha generado el episodio en la misma escuela".

En simultáneo, se informó que el último parte medico de la niña es positivo, permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones. Por el momento, se mantendrá bajo tratamiento y continuará siendo evaluada y acompañada por los equipos de pediatría y salud mental del hospital.

La hipótesis de los investigadores

Al unísono con la recuperación de la joven, los investigadores intentan determinar las motivaciones que pudo tener la niña para cometer sus actos.

Entre las declaraciones que hubo en el día de ayer, existieron dos factores comunes que se repitieron en el discurso de quienes presenciaron el suceso:

La niña sufría bullying, según otros compañeros. .

. Estaba enojada con su profesora de matemáticas, reportaron distintos allegados.

Si bien la investigación recién empieza, estos dos factores serán clave para la investigación llevada a cabo por las autoridades.