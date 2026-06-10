La Plata: encontraron muerta a una adolescente que había denunciado abuso sexual

Una adolescente de 15 años denunciante de abuso sexual fue hallada muerta en el interior de su casa en La Plata. La causa judicial estaba radicada en el partido bonaerense de Florencio Varela y el acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad.

La adolescente fue identificada como Zahiara Jazmín Quispe, de 15 años. Fue su madre quien indicó que ella se encontraba atravesando un cuadro "preocupante y depresivo", en el marco de un expediente que tramita en la Fiscalía 8, a cargo de Alejandra Ruggeri, bajo la carátula de “corrupción y abuso sexual de menores”.

Fuentes policiales aseguraron a El Destape que todo apunta a que se trata de un presunto suicidio, en tanto que se aguarda por el resultado de la autopsia y, además, se sumarán declaraciones testimoniales a la investigación.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°22, a la que ella asistía. Las autoridades dispusieron una jornada de duelo, suspendieron las clases y difundieron un mensaje de acompañamiento a la familia mientras la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.

Quien necesite ayuda o para alguien de su entorno cercano puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.