Explosión en una escuela de Pergamino: una nena podría perder un ojo.

Una escuela de Pergamino vivió un verdadero momento de terror durante una feria de ciencia. Mientras un grupo de alumnos mostraban su experimento, un volcán realizado con diferentes componentes químicos, el proyecto explotó y dejó 10 heridos, entre ellos una nena que está en riesgo de perder su ojo. El hecho tuvo lugar en el Instituto Comercial Rancagua, durante la noche del jueves 9 de octubre.

Explosión en una escuela de Pergamino

En el video que se viralizó del momento, se puede ver a una alumna explicando el proceso de elaboración del "volcán" y su activación: "En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial. Esta combinación va a formar la pólvora que lo que va a hacer es lo que va a explotar".

"Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán", explica la alumna, quien sentenció: "Lo hacemos erupcionar". Dicha erupción terminó en una fuerte explosión, que causó 10 heridos, entre ellos, una nena en estado de gravedad, que debió ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Garraham, y que podría perder su ojo.

El incidente dejó 10 heridos y una nena en estado de gravedad.

Una de las madres que presenció el momento, reconstruyó en diálogo con el diario La Opinión: "Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”. La niña que resultó mayormente herida fue trasladada en una primera instancia al Hospital San José de Pergamino, donde evaluaron derivarla a un centro de mayor complejidad, lo que terminó sucediendo, por el riesgo a que pierda uno de sus ojos y por el severo daño facial que sufrió.

La investigación del caso

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, quien dispuso peritajes técnicos y la toma de declaraciones testimoniales. Mientras que un equipo de la Comisaría Segunda de Pergamino preservó la escena, y peritos de Policía Científica y Bomberos de la Policía de la Provincia recolectaron evidencia y analizaron materiales explosivos o inflamables que pudieran haber intervenido en el experimento.