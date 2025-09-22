El hecho ocurrió en calle Rondeau al 540, cuando cedió una pared de tierra (Foto: Pedro Castillo/La Voz)..

Dos obreros sufrieron heridas este lunes luego de un desmoronamiento de tierra en una obra en construcción de barrio Nueva Córdoba, en la capital provincial. El episodio que casi termina en tragedia ocurrió en un edificio ubicado en Rondeau al 540, donde cedió una pared de tierra en el sector del subsuelo mientras los trabajadores realizaban tareas en el lugar.

Tras el aviso, personal policial y un servicio de emergencias llegaron al sitio para asistir a los heridos. Según las primeras informaciones, ambos trabajadores de la construcción fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica. La zona contó con amplia presencia policial y ahora se aguardan pericias para determinar las causas del incidente.

Tras el aviso, personal policial y un servicio de emergencias llegaron al sitio para asistir a los heridos. (Foto: Pedro Castillo/La Voz).

Este accidente laboral se suma a una serie de sucesos similares que tuvieron lugar en los últimos meses en territorio cordobés. En julio pasado, un operario, oriundo de Las Perdices y de 49 años, perdió la vida tras caer desde una altura de 10 metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en una planta industrial de bioenergía.

Mientras que también se registró un derrumbe que derivó en tragedia: una fuerte tormenta provocó que una enorme pared de ladrillos de un edificio cayera sobre un bar en barrio Güemes y dejó el saldo de un muerto y siete heridos, según informó la Policía.

Tragedia: encuentran sin vida a dos operarios dentro de un tanque de una fábrica en Córdoba

En abril pasado, dos operarios que hacían mantenimiento en la fábrica de dulce de leche “La Blanca”, ubicada en la localidad de Río Primero, murieron por inhalación de gases tóxicos. La emergencia se reportó cuando personal de la empresa, situada sobre la Ruta Provincial 10, halló los cuerpos sin vida de Víctor Adrián Loza (35) y Santiago Vicintini (21) en el interior de una cisterna.

De acuerdo con la información de los investigadores, uno de los trabajadores se encontraba realizando tareas de limpieza en un tanque utilizado para lombricompostaje, una técnica de descomposición biológica de residuos que genera gases durante el proceso.

El trabajador comenzó a sentirse mal y llamó a un compañero, que en ese momento cumplía funciones en otra cisterna de la planta. Al acudir en su auxilio, el segundo trabajador también se vio afectado por los gases. Ambos cuerpos fueron encontrados en una cisterna con agua, lo que inicialmente llevó a pensar en un ahogamiento, pero las investigaciones posteriores apuntaron a la intoxicación por gases como causa principal de las muertes.

De acuerdo al reporte municipal, los bomberos locales “llegaron con prontitud” y pudieron sacar los cuerpos de las víctimas para brindarles la asistencia médica que requerían. La investigación quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Ameghino, que dispuso el traslado de los cuerpos a Junín para la realización de la autopsia.

“Los agentes del sistema de salud actuaron con velocidad, responsabilidad y sensibilidad frente a la tragedia. Se movilizaron para la atención: ambulancias, personal de enfermería, médicos, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, quienes asistieron a víctimas y acompañaron a las familias”, se explicó en la comunicación oficial.