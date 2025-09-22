Un nuevo hecho rodeado de violencia logró conmover a vecinas y vecinos de Córdoba. En las últimas horas se conoció que las fuerzas de seguridad de la Provincia rescataron a una mujer de 22 años que estaba secuestrada en un rancho frente al Parque Educativo Norte, en el Barrio Marqués Anexo de las afueras de la ciudad Capital.

Después del intenso operativo policial que dio con el paradero de la mujer secuestrada, los agentes de seguridad detuvieron a dos personas responsables del hecho, una mujer y un hombre. Además, incautaron armas y muchísimas balas que almacenaban en el domicilio.

El allanamiento de la vivienda

El lunes por la madrugada las fuerzas policiales llegaron al domicilio del barrio Marqués Anexo donde se logró encontrar a la víctima y a dos de sus secuestradores, ambos mayores de edad. Según fuentes judiciales la joven gritaba pidiendo auxilio y a eso de las 20:15, personal de la Policía de Córdoba recibió una llamada que alertaba sobre la situación. Un denunciante anónimo habló con un agente y reveló que había una mujer que gritaba y que estaba privada de su libertad.

Durante el allanamiento al domicilio en cuestión se incautaron elementos de suma importancia para la investigación: un chaleco balístico de la Policía de Córdoba, dos armas caseras, 17 cartuchos calibre 16, cuatro vainas servidas 9x19, dos vainas servidas calibre 22, un porta cargadores, 27 cartuchos calibre 22 y 13 cartuchos 9 mm SP.

También se encontró un auto Nissan Tiida negro, que luego de cotejar su patente se descubrió que tenía un pedido de secuestro por haber sido utilizado en un robo a mediados del mes corriente.

Cómo sigue la causa

Después de la liberación de la víctima de secuestro y la posterior detención de la mujer y el hombre que la mantenían cautiva la causa por privación de la libertad quedó a cargo del fiscal Andrés Rubén Godoy.

Fue la Fiscalía quien dispuso el allanamiento de la vivienda donde se encontraba la víctima y quien avaló la actuación de los efectivos policiales pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, CAP, Infantería, Seom, Policía Judicial y División Canes.

En cuanto a la joven de 22 años que fue liberada se puede dar fe de que está en buenas condiciones de salud, aunque se constató que presentaba moretones y lesiones compatibles a una atadura durante su periodo de secuestro.

Una comisaria de alto rango de la fuerza cordobesa se dedicó a contener a la víctima, de quien se pudo saber que se encontraba en situación de calle.