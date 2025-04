Corte parcial en Autopista Ricchieri por reclamo de trabajadores de peajes

Un día después del tercer paro general de la CGT contra las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, los trabajadores del Sindicato Único de Peajes y Afines (Sutpa) cortaron varios carriles de la Autopista Riccheri, en el peaje a la altura del Mercado Central, sentido a Ezeiza. La protesta, que incluye el no cobro de peajes en accesos a la ciudad de Buenos Aires, se debe tanto a la "crisis vial" de las rutas nacionales como a la situación de la empresa Caminos de Río Uruguay, que dejará a "500 personas sin trabajo".

Los trabajadores de peajes piden que el Gobierno nacional defina la situación de unos 500 empleados que podrían perder sus puestos laborales después de que el martes pasado terminara la concesión de Caminos del Río Uruguay, una empresa que tenía a su cargo hace casi 30 años el mantenimiento de unos 700 kilómetros de la Ruta 12, Ruta 14 y el Puente Rosario-Victoria.

“La semana pasada venció la Concesión de Camino de Río Uruguay. Cuando eso pasa, la toma el Gobierno hasta que se haga la licitación. No se hizo e hicieron cargo a vialidad nacional”, dijo el secretario adjunto del Sutpa, Facundo Moyano, en declaraciones a AM 530. En esa línea, advirtió que “si esto continúa, la semana que viene vamos a profundizar las medidas” y no descartó “una movilización a Vialidad Nacional”.

"Hay una ausencia de respuestas del Gobierno y tenemos que continuar con las medidas hasta tenerlas”, señaló Moyano sobre una situación que "tendría que estar resuelta hace rato y hay 500 personas que quedaron sin trabajo”.

Por su lado, la secretaria general Sutpa, Florencia Cañabate, precisó que la medida de fuerza consiste en el no cobro de la tarifa del peaje y la reducción de los peajes. “Hay cuatro vías menos pero tenés 14 por donde pueden transitar los vehículos. Estamos concentrando acá con trabajadores de la actividad y los peajes de todo el país están liberados”, señaló en diálogo con Urbana Play.

Y agregó: “Estamos visibilizando una problemática que tenemos y es nuestro lugar de trabajo. No somos de cortar rutas ni mucho menos, pero entendemos que la mejor forma de visibilizar es en nuestro puesto de trabajo”.

Los motivos de la protesta

"Los usuarios y usuarias de las rutas argentinas conocen el fuerte deterioro de las condiciones de transitabilidad que se atraviesan. No se trata de un problema iniciado durante el actual mandato presidencial, pero es evidente que, al igual que sus predecesores, este gobierno no tiene un plan claro y realizable para la infraestructura vial argentina", comenzó el mensaje que el Sutpa publicó en las redes sociales.

"La crisis vial que atraviesa nuestro país no tiene la misma cobertura mediática que la crisis de inseguridad, pero se cobra vidas con mucha mayor velocidad: 12 por día. Un país de la extensión de la Argentina no puede darse el lujo de permitir que sus arterias viales permanezcan en condiciones de intransitabilidad por la improvisación de quienes tienen que planificar y ejecutar su gestión, mantenimiento, reparaciones y mejora", continuó Sutpa.