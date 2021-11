Aumentó el costo de renovar el pasaporte 150%: cuánto está ahora

Se trata de un incremento del 150 por ciento. No había tenido incrementos desde hace 4 años.

El gobierno nacional aumentó un 150 por ciento el costo de renovar el pasaporte y ahora estará $4000, informaron mediante la disposición 903/2021 publicada este viernes 26 de noviembre en el Boletín Oficial. De esta forma, descongelan el precio del pasaporte que no había tenido variaciones desde hace cuatro años.

"Que con el propósito de continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, y en sintonía con valores de referencia para documentos análogos en países de la región, deviene necesario actualizar los aranceles correspondientes a la expedición del Pasaporte Ordinario para Argentinos de entrega regular y el adicional a aplicar a los trámites de Pasaporte exprés", justificó el gobierno al comunicar la actualización.

De esta forma, el pasaporte que demora 15 días saldrá 4000 pesos, mientras que el pasaporte exprés que se entrega en el día saldrá 25000 pesos, tarifa que surge del precio ordinario (4000 pesos) y se le suman 21000 pesos del arancel adicional por la inmediatez.



El Banco Central no permitirá la compra de pasajes al exterior en cuotas

A partir de este viernes, no se va a poder financiar en cuotas con tarjeta de crédito pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior tales como alojamiento o el alquiler de un auto. Así lo determinó una resolución emitida por el Banco Central, en una medida que apunta a evitar la salida de dólares.

Los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno. En tanto la adquisición de pasajes de avión con destino al exterior se podrá financiar con tarjeta de crédito con una tasa de 43%, según una disposición del BCRA. Fuentes del Gobierno dieron a entender que "se termina un subsidio que viajan al exterior", ya que compraban dólares en cuotas sin interés.

“Establecer con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.). ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, señaló la norma del Central.