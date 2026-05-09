Paro de colectivos en Mar del Plata: denuncian que no se depositaron los sueldos

Un paro de colectivos por tiempo indeterminado se inició esta tarde en la ciudad de Mar del Plata, convocado por la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), como parte de una protesta por la falta de pago a los empleados del sector.

Los representantes del gremio que agrupa a los choferes habían advertido que iban a implementar la medida de fuerza si no se acreditaban los salarios y ante el incumplimiento empresarial, comenzó el paro poco después de las 18, lo que generó algunos trastornos a los pasajeros.

A través de un comunicado, la UTA marplatense remarcó que "al día de la fecha los haberes correspondientes (al mes de abril) aún no han sido depositados", y ratificaron que el paro continuará "hasta tanto se regularice la situación". “Solicitamos una pronta solución y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes”, afirmó el sindicato. Y agregó: “Esta seccional no va a permitir que se juegue con los sueldos de los trabajadores”.

Al margen de este conflicto, las autoridades locales monitorean el pedido la Cámara Marplatense de Empresas del Transportes Automotor de Pasajeros (Cametap) para aumentar el boleto en más de mil pesos, lo que llevaría su valor a 2.570.

Precisamente, desde Cametap alertaron que la situación del sector "es terminal", ya que además el Estado nacional les adeuda unos tres meses de aportes los Atributos Sociales Nacionales, que son las compensaciones por los descuentos que reciben los jubilados pensionados y beneficiarios de planes sociales.

Dia de paro de colectivos en el AMBA

La jornada de este viernes 8 de mayo de 2026 estuvo afectada por el paro de algunas líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de una medida de fuerza por falta de pago de salarios Desde las 0 horas de hoy, según informó la cuenta especializada "Ciudad de Bondis", había comenzado una medida de fuerza por falta de pago de salarios que afectó a la línea 22 y las de la empresa MOQSA (159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 - 619).

El paro ocurrió días después de que entrara en vigencia un aumento del 11,6% en el boleto de colectivos del AMBA correspondiente a mayo. La suba responde a la fórmula de actualización mensual, que incorpora el encarecimiento del combustible (gasoil) y otros costos operativos.

El conflicto de MOQSA evidencia la tensión financiera que atraviesan muchas empresas del sector, que dependen en gran parte de los subsidios nacionales. Cuando esos fondos no llegan a tiempo, las compañías suelen postergar el pago de salarios, lo que desencadena medidas de fuerza.