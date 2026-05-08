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Transporte público

Paro de colectivos hoy en Buenos Aires: qué líneas no funcionan este 8 de mayo

La empresa Moqsa no pagó los salarios completos a sus choferes que cobran más de $500.000, lo que derivó en una medida de fuerza que afecta a ocho líneas del sur del Conurbano. El servicio funciona con una frecuencia reducida, estimada en solo el 50% de las unidades. Entre las afectadas están las líneas 22, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

08 de mayo, 2026 | 11.55

Los usuarios del transporte público de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan este viernes 8 de mayo un servicio reducido debido a un paro de los choferes de la empresa Moqsa. La medida de fuerza afecta a ocho líneas que conectan distritos como Quilmes, Berazategui y Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto se originó por un reclamo salarial: los conductores que perciben haberes superiores a los $500.000 no recibieron el pago completo de sus sueldos correspondientes a este mes. En cambio, aquellos que ganan menos de ese monto sí cobraron la totalidad.

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Desde la empresa argumentaron que hubo una demora en los subsidios que habitualmente recibe del Estado nacional para solventar los gastos del servicio. Mientras tanto, los gremios sostienen que el incumplimiento es injustificable.

Las líneas afectadas y la frecuencia reducida

Las siguientes son las líneas que circulan con alteraciones:

  • 22

  • 159

  • 219

  • 300

  • 372

  • 584

  • 603

  • 619

Según fuentes sindicales, solo está funcionando aproximadamente el 50% de las unidades de estas líneas, lo que se traduce en una frecuencia muy baja, especialmente en los ramales de mayor demanda, como los que unen Quilmes con Retiro o Berazategui con Retiro.

Los pasajeros que suelen tomar estos colectivos debieron buscar alternativas: combinar con trenes del Roca, utilizar el subte (línea C para llegar a Retiro) o recurrir a aplicaciones de transporte.

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El contexto: aumento del boleto y retraso en subsidios

El paro ocurre días después de que entrara en vigencia un aumento del 11,6% en el boleto de colectivos del AMBA correspondiente a mayo. La suba responde a la fórmula de actualización mensual, que incorpora el encarecimiento del combustible (gasoil) y otros costos operativos.

El conflicto de Moqsa evidencia la tensión financiera que atraviesan muchas empresas del sector, que dependen en gran parte de los subsidios nacionales. Cuando esos fondos no llegan a tiempo, las compañías suelen postergar el pago de salarios, lo que desencadena medidas de fuerza.

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Recomendaciones para los pasajeros

Se recomienda a los usuarios de la zona sur:

  • Consultar las apps de transporte (Moovit, Google Maps) para verificar en tiempo real si la línea deseada tiene servicio.

  • Prever demoras y salir con mayor anticipación.

  • Evaluar combinaciones con el tren Roca (líneas a Constitución o La Plata) o con el subte (línea C).

  • Seguir las cuentas oficiales de la empresa y los gremios para conocer novedades.

Se espera que el diálogo entre la empresa y los trabajadores continúe durante el fin de semana, por lo que el lunes podría normalizarse el servicio.

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