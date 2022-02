Comenzó el paro de controladores: "No cambiaremos plata por seguridad"

Los vuelos reprogramados son principalmente de la red doméstica. Hoy fueron pospuestos más de 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas y 15 de FlyBondi.

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Apetsa) comenzaron con el paro anunciado para el día de hoy, muy cuestionado desde el sector turístico ya que afecta el movimiento de los pasajeros en plena temporada. Hoy fueron reprogramados un centenar de vuelos de Aerolíneas Argentinas y 15 de FlyBondi.

Los controladores nucleados en ese gremio anunciaron que, a partir de este viernes, "retomarán de manera progresiva las medidas legítimas de acción gremial que incluirán la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en general en todo el territorio nacional".

Según explicó el secretario general de la Atepsa, Jonatan Doino, la medida de fuerza “excede lo salarial”: “Estamos reclamando mejores condiciones de la prestación del servicio, no vamos a cambiar seguridad por plata". “Esto no es un paro, es una medida de acción sindical. Estamos cuidando a los pasajeros y vamos a seguir reclamando por esta situación”, reconoció.

En las últimsa horas, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, manifestó su disconformidad con la medida. "Las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos pertenecientes a Atepsa, en medio de esta exitosa temporada de verano, no sólo perjudican a miles de pasajeros sino también a toda la industria turística que espera la llegada de más visitantes", dijo Ceriani.

El funcionario le pidió a los dirigentes gremiales "rever esta situación y dirimir sus internas sin afectar el tráfico aéreo, en el comienzo del primer año que se proyecta con cierta normalidad desde el comienzo de la pandemia".

Qué pasará con los vuelos

Los vuelos reprogramados son principalmente de la red doméstica y afecta 40 salidas desde aeroparque metropolitano Jorge Newbery, 4 salidas desde el aeropuerto de Ezeiza y 57 vuelos desde el interior del país.

Aerolíneas Argentinas anunció la reprogramación de un 101 salidas, en principio con una afectación no mayor a las 2 horas. Se informó que los vuelos de la compañía "podrán verse afectados por eventuales reprogramaciones en los días sucesivos" a la medida de fuerza.

Esta situación afecta a más de 12.000 pasajeros que están siendo notificados a través del correo electrónico que hayan registrado en la reserva. Por este motivo, se recomienda a los pasajeros chequear el estado de su vuelo a través de la web de la empresa.

También la empresa Flybondi informó que, ante las medidas de fuerza, debió reprogramar 15 vuelos para el día de hoy. Según precisó en un comunicado, las programaciones no son mayores a las dos horas de su horario original y afectan a más de 2780 pasajeros.



Desde Apetsa destacaron que las acciones gremiales no afectarán los servicios en las fechas de inicio y fin del feriado largo de carnaval con el fin de “garantizar la fuente de ingresos para los sectores vinculados con el turismo y el descanso esperado por quienes planificaron sus viajes durante estas fechas”, aunque no descartan “demoras y cancelaciones” en cadena por las reprogramaciones de los vuelos.