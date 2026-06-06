Parece un edificio más de Palermo, pero tenía un autódromo en el techo: la joya arquitectónica en plena Ciudad.

Cuesta creerlo, pero tiempo atrás, en pleno barrio de Palermo, un edificio contaba con su propio autódromo en la terraza. Se trata del Palacio Alcorta, una construcción que hoy alberga lofts de lujo y salones para eventos, pero que originalmente fue pensada como una concesionaria de automóviles con una pista de pruebas en la parte superior.

Ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta y ocupando una manzana completa de Palermo Chico, el edificio es una de las obras más llamativas del arquitecto italiano Mario Palanti. Inaugurado en 1928, durante sus primeros años fue conocido como el "Edificio Chrysler" y se promocionaba como un verdadero "Palacio Autódromo", una idea tan ambiciosa como inusual para la Buenos Aires de aquella época.

El Palacio Alcorta tenía un autódromo en su terraza.

Cómo era el edificio en Palermo que tenía un autódromo en la terraza

El edificio fue proyectado en 1927 para la concesionaria Resta Hermanos, representante de Chrysler en Argentina. La propuesta buscaba reunir en un mismo lugar la exhibición, venta y prueba de los vehículos.

Para lograrlo se construyó una pista circular al aire libre llamada "Estadio Olimpo". Ubicada en la terraza, permitía probar los autos sin salir del edificio. Incluso, la superficie había sido diseñada con una inclinación especial para generar el peralte necesario en las curvas.

Para la época la idea resultaba completamente novedosa. Y es que no era habitual que una concesionaria tuviera su propia pista de pruebas y mucho menos que estuviera ubicada sobre el techo de un edificio que ocupaba una manzana entera, aunque hoy en día seguiría siendo igual de sorpresivo.

De todas maneras, la etapa como autódromo duró pocos años. En 1931, Resta Hermanos fue absorbida por Fevre y Basset y el edificio comenzó a tener otros usos. Con el paso de las décadas fue ocupado por el Comando de Arsenales del Ejército Argentino y también por el Registro Nacional de Armas. Recién en los años noventa volvió a ser noticia cuando el Ejército decidió vender la propiedad.

Finalmente, en 1994 se realizó una transformación integral que convirtió al antiguo Palacio Chrysler en el actual Palacio Alcorta. El espacio que alguna vez estuvo delimitado por la pista de pruebas fue reconvertido en un jardín interno con pileta, mientras que el resto del edificio se adaptó para albergar viviendas de alta categoría.

Hoy el Palacio Alcorta forma parte del paisaje de Palermo Chico y es conocido por sus residencias de lujo. Pero durante varios años fue famoso por tener un autódromo propio en la terraza, algo que todavía sorprende por más que la tecnología avanza y el lugar para sorpresas es cada vez más chico.