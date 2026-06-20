Pánico en el Tren Roca: explotaron los cables de alta tensión en el ramal Alejandro Korn

Apenas un día después de una jornada caótica, con severas demoras y cancelaciones por problemas de electricidad que afectaron a todos sus recorridos, los usuarios del Tren Roca volvieron a padecer las fallas del servicio tras la explosión de cables de alta tensión en el ramal Alejandro Korn. Pasajeras y pasajeros, que tuvieron que caminar varios metros al costado del andén, se quejaron de la falta de inversión estatal.

Cerca de las 23 de este viernes, se registró una explosión en los cables de alta tensión entre las estaciones de Glew y Guernica del ramal Alejandro Korn, lo que provocó la interrupción del servicio. Desde Trenes Argentinos reconocieron "una falla en catenarias" e informaron que estará resuelta durante la noche de este sábado, motivo por el que el servicio sólo circula entre las estaciones Constitución y Glew.

"Se estuvo trabajando y se va a seguir trabajando este sábado por la noche. Es una falla en el sistema eléctrico. El servicio se presta entre Constitución y Glew, solo afecta a dos estaciones Longchamps y Alejandro Korn", indicaron a El Destape. Desde la compañía plantearon que se priorizó restablecer la energía hasta la estación de Glew para "minimizar el impacto" del inconveniente en los usuarios. El tramo afectado representa 14 kilómetros de recorrido y unos 30 minutos de viaje.

El enojo de los pasajeros

En un video difundido en redes sociales se observa como los pasajeros quedaron en plena noche abordo de una formación paralizada y sin luz, quejándose del mal funcionamiento diario del servicio. "Este gobierno de mierda no pone nada de plata. Nos quieren hacer creer que esto anda mal para vender todo", decía una usuaria en un video viralizado.

En una sintonía similar, otra pasajera se quejaba: "Todos los días hay problemas con el servicio, ayer también estuvimos cuatro horas sin servicio". La mujer hacía referencia a que el último jueves hubo demoras y cancelaciones desde las 6 de la mañana debido a problemas técnicos de electricidad en Plaza Constitución, que derivaron en una interrupción total que duró más de dos horas.

Tras el incidente del viernes por la noche, otro video muestra cómo los pasajeros tuvieron que descender de la formación y caminar al costado del andén para salir de las vías. "Mirá como se rompió, todo ese cable. Dios mío", se asombraba una pasajera que filmó el estado de una catenaria dañada sobre los rieles. Desde Trenes advierten que no pusieron en peligro sus vidas ya que en esos casos "al cortarse el cable, pierde la energía" y deja de estar electrificado.