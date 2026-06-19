Las predicciones del pez dorado Swimbappé para el Mundial causan sensación en Toronto

Swimbappé, un pez dorado que hace pronósticos de los partidos del Mundial en el centro de Toronto

Un ​pequeño pez dorado oranda llamado Swimbappé está causando sensación en Toronto con sus predicciones diarias de los partidos del Mundial realizadas desde ‌su propio campo de juego ‌submarino, lo que ha despertado la curiosidad y el cariño de los aficionados al fútbol en la ciudad.

Swimbappé, llamado así en honor al capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, vive en un tanque diseñado como un campo de fútbol que se exhibe frente a un edificio de oficinas en el centro de Toronto.

Cada día, la criatura naranja se coloca en ​el centro del campo ⁠para predecir quién ganará los partidos del día.

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Con las banderas de los ‌equipos exhibidas sobre el tanque, una pequeña multitud suele hacer ⁠una cuenta regresiva antes de que el ⁠pez nade hacia la izquierda o hacia la derecha para dar su veredicto.

Swimbappé ha acertado 14 veces y se ha equivocado en solo cuatro.

"Los empates le ⁠resultan un poco difíciles de comunicar con su cuerpo de ​pez", dijo Tim Glenn, director creativo de OneMethod y ‌una de las mentes detrás de ‌Swimbappé.

ORÁCULOS ANIMALES DEL PASADO

Swimbappe se inspira en los oráculos animales del pasado ⁠en el Mundial, como el Pulpo Paul, que alcanzó la fama durante la Copa del Mundo de 2010 por su asombrosa capacidad para predecir los resultados de los partidos de Alemania. Los orangutanes y los elefantes ​también han participado ‌en este juego de predicciones.

Este verano, Glenn, aficionado al fútbol, quiso crear algo para involucrar al público durante el Mundial y su equipo examinó casi 100 nombres potenciales, incluido Finaldo, antes de decantarse por Swimbappé.

"Esta es nuestra manera de participar en este importante ⁠momento cultural que está ocurriendo en nuestra ciudad aquí en Toronto y también en nuestro país, aquí en Canadá", dijo Glenn.

Los animales han dejado su huella en el torneo. En Ciudad de México, Merlín el Pato se convirtió en una sensación inesperada después de que se le vio paseando por las calles con una camiseta de México en miniatura. Dawn la Pata se unió al Ejército ‌Tartán de Escocia durante un desfile de gaitas previo al partido en Providence, Rhode Island.

Swimbappé ha estado atrayendo un flujo constante de transeúntes.

"Todos se emocionan al verlo en la ventana de camino al trabajo o al partido", dijo Glenn, quien está encantado con la acogida que está recibiendo su pequeño pez.

El viernes, ‌un grupo de escolares pasó cantando "¡Swimbappé! ¡Swimbappé!". Momentos antes, un puñado de personas se había reunido para ver a Swimbappé hacer su predicción para el partido del Grupo ‌C entre Brasil y ⁠Haití, que se jugaría más tarde ese mismo día. El pez nadó hacia su derecha, decretando la victoria de ​Haití, el equipo menos poderoso.

"Hay un método en su locura. Solo tenemos que confiar en su proceso y creer en Swimbappe", dijo Glenn.

Con información de Reuters