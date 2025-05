PAMI: estas personas no podrán formar parte de la obra social

Los afectados pueden recurrir a hospitales públicos como alternativa inmediata.

El PAMI acaba de modificar sus reglas de afiliación y esto lamentablemente va a dejar afuera a un grupo específico de beneficiarios. Si vos o algún familiar dependen de esta obra social, es importante que sepas cómo te afecta este cambio. Acá te explicamos todo con claridad.

¿Quiénes quedan excluidos del PAMI?

La novedad no es buena para todos. A partir de ahora, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) no podrán afiliarse al PAMI. Esto incluye:

Jubilados por vejez sin aportes

Personas con discapacidad que cobran esta pensión

Madres de 7 o más hijos con PNC

Si estás en alguna de estas situaciones, por decisión del gobierno ya no podrás acceder a la cobertura médica de PAMI, ni siquiera como familiar de un afiliado.

¿Quiénes sí pueden seguir afiliándose?

No todo es negativo. Si no cobrás una Pensión No Contributiva, todavía tenés chances de entrar al PAMI. Estos son los que sí califican:

Jubilados y pensionados con aportes

Cónyuges e hijos menores de un afiliado titular

de un afiliado titular Hijos con discapacidad (sin límite de edad)

(sin límite de edad) Estudiantes hasta 25 años dependientes de un afiliado

dependientes de un afiliado Concubinos sin obra social propia

sin obra social propia Mayores de 70 años sin cobertura médica

¿Qué papeles necesitás para anotarte?

Si entrás en los grupos que sí pueden afiliarse, necesitás tener a mano estos documentos:

DNI actualizado (si el domicilio no coincide, llevá el trámite de actualización)

(si el domicilio no coincide, llevá el trámite de actualización) Último recibo de cobro de tu jubilación o pensión

de tu jubilación o pensión CODEM (el papel que te da ANSES sobre tu obra social)

(el papel que te da ANSES sobre tu obra social) Número de CUIL o CUIT

Cómo hacer el trámite paso a paso

Entrá a la página oficial de PAMI o andá a una sucursal Llená el formulario con tus datos personales Presentá toda la documentación que te pedimos más arriba Esperá la respuesta, que puede tardar hasta un mes

¿Por qué cambiaron las condiciones?

El PAMI ajustó sus normas siguiendo el Reglamento de Compras y Contrataciones. Básicamente, la obra social quiere priorizar a quienes hicieron aportes durante su vida laboral. Esto significa que los que cobran pensiones sin aportes quedan afuera.

Jubilados con aportes y sus familiares siguen teniendo cobertura médica.

¿Qué hacer si ya no podés estar en PAMI?

Si quedaste excluido, no todo está perdido. Tenés otras opciones:

Hospitales públicos : Atención gratuita en el sistema de salud del Estado

: Atención gratuita en el sistema de salud del Estado Farmacias comunitarias : Algunos municipios dan medicamentos más baratos

: Algunos municipios dan medicamentos más baratos Programas provinciales: Algunas provincias tienen planes de salud locales

Cómo saber si vos estás afectado

Si tenés dudas sobre tu situación:

Fijate en Mi ANSES (entrá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social)

(entrá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social) Llamá al 138 (el número gratis del PAMI) para consultar