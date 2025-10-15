PAMI: cómo obtener lentes gratis en octubre 2025

Necesitás una orden médica electrónica de un oftalmólogo de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente durante octubre su beneficio de entrega de lentes gratuitos para todos sus afiliados. Este programa permite acceder a hasta dos pares de anteojos por año sin costo alguno, cubriendo las necesidades básicas de corrección visual para lectura, distancia o visión bifocal.

Requisitos esenciales para acceder a los lentes gratuitos

Para obtener los lentes de PAMI sin costo, los afiliados deben cumplir con dos requisitos fundamentales. El principal es contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la obra social. Este documento debe incluir la prescripción específica, firma, sello profesional y matrícula del especialista, y tiene una validez de 150 días desde su emisión.

El segundo requisito consiste en presentar la documentación personal al momento de realizar el trámite en la óptica: DNI original y credencial de PAMI vigente. La obra social acepta todos los formatos de credencial, incluyendo la digital a través de la app Mi PAMI, la provisoria con QR o la física de plástico.

Tipos de lentes disponibles en PAMI

Los afiliados pueden elegir entre tres modalidades de lentes según sus necesidades visuales:

Lentes para lectura : Ideales para presbicia o dificultades de visión cercana

Lentes para distancia : Diseñados para problemas de miopía, astigmatismo o hipermetropía lejana

Lentes bifocales: Combinan corrección para visión cercana y lejana en un mismo par

Paso a paso para obtener tus lentes gratuitos

Paso 1: Solicitar turno oftalmológico

Contactá a PAMI a través de la línea 138 o acercate a la sede más cercana para solicitar un turno con un oftalmólogo de la obra social. Es importante mencionar que necesitás una consulta para evaluación de lentes.

Paso 2: Asistir a la consulta médica

Durante la consulta, el oftalmólogo realizará los estudios necesarios y, si corresponde, emitirá la Orden Médica Electrónica. Asegurate de que la orden incluya todos los datos requeridos y la prescripción completa.

Paso 3: Elegir óptica habilitada

Consultá el listado de ópticas adheridas en la página web de PAMI o a través de la aplicación Mi PAMI. Seleccioná la más conveniente según tu ubicación y preferencia.

Paso 4: Realizar el trámite en la óptica

Dirigite a la óptica elegida con tu DNI, credencial de PAMI y la OME. Allí podrás seleccionar el armazón entre los modelos disponibles en el programa y realizar las mediciones necesarias.

Paso 5: Retirar los lentes

Una vez fabricados los lentes (generalmente en un plazo de 7 a 15 días), podés retirarlos sin necesidad de turno previo. La óptica te notificará cuando estén listos.

El trámite lo hacés en ópticas adheridas con tu credencial vigente.

Canales de atención y consultas

PAMI ofrece múltiples canales para resolver dudas sobre este beneficio:

Línea telefónica : 138 (PAMI Responde), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas

Atención presencial : En cualquier sede de PAMI sin turno previo

Aplicación Mi PAMI : Para consultas y seguimiento de trámites

Sitio web oficial: Donde podés encontrar el listado actualizado de ópticas adheridas

Recomendaciones importantes