Alerta en Palermo: un hombre y una mujer se tiraron desde un puente ferroviario en Avenida Santa Fe

Palermo: un hombre y una mujer se tiraron desde un puente ferroviario

Un hombre y una mujer se tiraron al vacío este jueves desde el puente ferroviario ubicado en la avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo. La pareja resultó herida y trasladada al Hospital con diagnóstico de politraumatismos. Aún se desconocen las causas del hecho.

El episodio ocurrió alrededor de las 9:30, cuando testigos alertaron sobre la caída de dos personas, de entre 25 y 35 años, desde dicho puente, ubicado en avenida Juan B. Justo, entre Santa Fe y Charcas. El puente desde el que se arrojaron no es peatonal ni tiene acceso para los pasajeros del tren San Martín por lo que se desconoce cómo estas dos personas subieron al mismo.

En tanto, al llegar al lugar, el personal de Bomberos y del SAME encontró a ambas víctimas con múltiples lesiones. Según la información que publicó la Agencia Noticias Argentinas, tanto el hombre como la mujer fueron asistidos en el lugar por médicos del SAME y trasladados al Hospital Fernández luego de constatarse que habían sufrido politraumatismos. En tanto, efectivos de la Comisaría Vecinal 14B acudieron al lugar y colaboraron en el corte del tránsito para facilitar el trabajo de los rescatistas.

Cómo cayó la pareja del puente en Palermo

En este marco, Alberto Crescenti, titular del SAME, detalló cómo se produjo la dramática asistencia inicial. "Dos personas, uno de sexo femenino y uno masculino, aparentemente pareja, se arrojaron del Puente Pacífico. Llegamos a los pocos minutos", en diálogo con Radio Mitre.

Sobre su estado actual de salud, explicó: "Estas dos personas con traumatismo de cráneo muy grave están en el Hospital Fernández en el shock room. Aparentemente se arrojaron simultáneamente. Esperemos que podamos sacarlos de esta situación. Aún no tengo los datos filiatorios. No sabemos nada más de ellos. Llegó el alerta y empezamos a actuar. Muy cerca de ahí tenemos una base del SAME".