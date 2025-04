Familiares y amigos de Pablo Grillo realizarán un festival para pedir justicia

A un mes de la feroz represión en la que el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido, familiares y amigos del joven pedirán “justicia” con un festival solidario. El encuentro está convocado para las 14 de este sábado, en la Plaza Mariano Moreno, de la localidad de Escalada, en Lanús, en donde habrá música en vivo, comidas, shows infantiles y se recaudarán alimentos no perecederos para centros de jubilados de la zona. En tanto, mientras el joven continúa en recuperación en el Hospital Ramos Mejía, la familia fue aceptada como querellante en la causa judicial y solicitó que se avance en las medidas de prueba “urgentes e importantes”.

"Pablo tiene muchos amigos y surgió hacer este festival porque es una manera de encontrarnos todos, porque siempre es mejor abrazarse, estar juntos en los momentos difíciles y, desde ahí, pelear en forma colectiva. La idea es abrazarnos, llorar lo que haya que llorar, canalizar la bronca y exigir justicia", dijo ante El Destape Emiliano Grillo, tras salir este viernes del Hospital en donde pudo ver a su hermano a quien, aseguró, le llegan los deseos y las buenas energías para que se mejore.

El 12 de marzo pasado, Pablo -como en tantas otras ocasiones- estaba llevando a cabo una cobertura fotográfica de la movilización en defensa de las y los jubilados, acompañados por hinchas de fútbol, organizaciones políticas, sociales y sindicales. Antes de que llegara el horario de la convocatoria -a las 17- ya se habían empezado a registrar hechos de represión, hasta que a las 17.18 el joven fotógrafo del barrio de Lanús recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, que lo dejó inconsciente en medio de la calle Hipólito Yrigoyen, en donde fue auxiliado por militantes hasta que llegó una ambulancia y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, en donde se encuentra hasta ahora.

El autor del disparo, según pudo corroborar el Mapa de la Policía, fue el cabo primero Héctor Guerrero de la Gendarmería Nacional.

“Hace un mes que no tenemos respuestas, además de hacer el apoyo por fuerza para Pablo, también estamos exigiendo justicia, no queremos que se apague el ruido y, más que nada, lo que queremos es unirnos para que esto no vuelva a pasar”, dijo Fátima Carbone, amiga de Pablo y una de las responsables del encuentro, sobre lo que los movió a organizar el festival, que también cuenta con el apoyo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada y la Asociación y Trabajadores del Estado (ATE- Capital), entre otras organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de la zona.

Entre las y los invitados estarán bandas como Dr. Kein, de funk rock oriunda de Lanús, de la que Pablo era fotógrafo, así como otros amigos de él como Escalandombes Fusión. Además, estarán artistas como La Chilinga, Tu Cumbia y Banda 504, entre otros. También habrá shows para infancias y un circo itinerante, stands de comida a precios populares. Todo lo recaudado, más la recolección de alimentos no perecederos, será destinado a los centros de jubilados y pensionados “Vivencias” y “Remedios de Escalada Este”.

Los avances en la causa por "tentativa de homicidio agravado"

El 21 de marzo pasado, la familia Grillo anunció que se presentó como querellante en la causa en lo que consideran se trató de un "intento de homicidio agravado" y que su defensa sería por el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La denuncia fue presentada el mismo día de la represión por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) por los ataques que sufrieron Pablo y la jubilada Beatriz Blanco, de 87 años; golpeada por un efectivo de la Policía Federal, pero se mantuvo en un “limbo judicial” durante semanas hasta que el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 se hizo cargo.

Tras la licencia que se tomó la titular del juzgado, María Servini, este jueves la familia recibió la notificación de que, finalmente, fue aceptada como querellante.

En tanto, este viernes la querella presentó una solicitud para que “se avance en las medidas de prueba urgentes e importantes” que requirieron el 28 de marzo pasado. “Hasta el momento, las únicas medidas de prueba que ordenó el Juzgado son las que requirió el Ministerio Público Fiscal”, denunciaron el CELS y la Liga.

Las medidas solicitadas son: que el Ministerio de Seguridad de la Nación remita el diseño del operativo de seguridad previsto para el 12 de marzo; los listados de quienes se encontraban en la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones; los audios de las modulaciones radiales entre fuerzas de seguridad y funcionarios presentes; el contenido de las órdenes que autorizaron el uso de armas menos letales; el listado con nombre, cargo y repartición del jefe del operativo y de todo el personal que intervino, discriminado por fuerza, inclusive quienes lo hicieron vestidos de civil y la nómina completa del armamento del que fue dotado todo el personal interviniente.

Además, pidieron informes sobre los tipos de dispositivos de gas pimienta y lacrimógeno utilizado y de quienes lo portaban; la normativa específica que regula el uso y forma de implementación de esos dispositivos y crudos del archivo audiovisual registrado.

También, exigieron que se solicite a Gendarmería Nacional las actuaciones administrativas iniciadas el 18 de marzo contra el cabo primero Héctor Guerrero, que fueron pedidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pese a que en varias ocasiones había negado que Guerrero hubiera disparado por fuera del protocolo e incluso, había intentado criminalizar a Pablo bajo el argumento de que “es un militante”.

Por otro lado, la defensa de Guerrero -como publicó este portal esta semana- fue asumida por los abogados Martín Sarubbi, quien intervino en varios casos de gatillo fácil en defensa de policías junto a Fernando Soto, actual director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación y mano derecha de Bullrich.