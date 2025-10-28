Otra coronación de gloria: un argentino ganó un Mundial en Alemania

El argentino Nicolás Piñero es el campeón mundial de The Red Cathedral 2025. (Foto: Devir)

El argentino Nicolás Piñero se consagró campeón mundial de The Red Cathedral, un juego de mesa estratégico. Por apenas un punto, el representante nacional celebró en Essen, Alemania, donde se lleva a cabo la feria de de juegos de mesa más importante del mundo.

Un argentino más, campeón del Mundo

Piñero superó por apenas un punto a la representante chilena, María Herrera, y se quedó con el título en un final bien cerrado. Para llegar a Alemania y obtener el pasaje a Essen, el argentino participó del campeonato nacional en julio y de sus clasificatorios, que se llevaron a cabo entre marzo y mayo de este año, todos eventos organizados por la editorial de habla hispana Devir.

Además del campeonato, Piñero obtuvo el reconocimiento al jugador "más cordial", votado por sus propios rivales. En tanto que el podio lo completó el representante de México, que ocupó la tercera posición en esta reñida competencia global.

El argentino Nicolás Piñero es el campeón mundial de The Red Cathedral 2025. (Foto: Devir)

Otro éxito argentino en Essen: el autor argentino que fue furor

Cereal Killer, un juego creado por el argentino Julián Tunni cautivó la atención del mundo jugón en la Spiel Essen 2025. Al igual que en otras industrias, la feria sirve como espacio para mostrar novedades y lanzamientos de editoriales de todo el globo y uno de los que generó buena reacción en el público fue el nuevo juego de las editoriales Super Noob y Primigenio.

Cereal Killer, juego creado por el argentino Julián Tunni. (Imagen: BGG)

De acuerdo con lo revelado por algunos participantes presentes en el evento en foros especializados, las copias del juego de Tunni se agotaron y varias personas no pudieron conseguir su ejemplar, hecho que demuestra el éxito de su presentación.

Qué es The Red Cathedral

The Red Cathedral es un de mesa estratégico de estilo "Euro", muy accesible en su reglas, pero con una interesante carga de decisiones . Los jugadores asumen el papel constructores rivales que compiten por construir la Catedral de San Basilio en Moscú, bajo las órdenes de Iván el Terrible. El objetivo final es ganar el favor del zar, lo que se traduce en puntos de prestigio.

Diseñado por el dúo español Sheila Santos e Israel Cendrero y publicado por Devir, que también lo distribuye en Argentina. De acuerdo con la tienda especializada Tori Games, actualmente cuesta $59700.

¿Cómo se juega The Red Cathedral?

El juego destaca por su icónico mecanismo de rondel con dados que usan los jugadores para conseguir recursos (materiales, dinero o favores de gremios). Durante la partida, los jugadores se turnan para tomar una de estas tres acciones:

Asignar una sección de la catedral.

Ir al rondel para conseguir recursos.

Enviar recursos a las secciones reclamadas para construirlas y decorarlas, ganando así puntos y recompensas.

El final de la partida se activa cuando un jugador logra completar su sexta sección de la catedral, momento en el que se cuentan los puntos de prestigio para determinar al ganador.