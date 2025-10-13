La Embajada de Japón busca trabajadores en Argentina: requisitos y dónde aplicar

La Embajada del Japón abrió una convocatoria laboral en Buenos Aires.

La Embajada del Japón en Argentina, con sede en Buenos Aires, anunció que está en búsqueda de personal administrativo. La convocatoria fue lanzada este lunes a través de las redes sociales oficiales de la sede diplomática.

La Argentina y el Japón establecieron relaciones diplomáticas hace más de 120 años. A lo largo de todas estas décadas consolidaron un vínculo que incluye tanto la posibilidad de los argentinos de estudiar en el país asiático, como así también de trabajar en la administración local.

Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que se incluyen "gozar de buena salud". Además, el área de recursos humanos aclaró que solamente serán contactados los aspirantes que sean preseleccionados para una entrevista.

¿Cómo postularme para trabajar en la Embajada del Japón en Argentina?

El currículum debe ser en castellano con foto y debe enviarse con fotocopia de un documento de identidad (DNI u otros) por correo electrónico. La recepción será hasta el 15 de octubre de 2025 por correo electrónico (taishikan@bn.mofa.go.jp) o correo postal (Bouchard 547, Piso 17 Ciudad Autonóma de Buenos Aires, Sección Administración de la Embajada del Japón).

En el sitio oficial de la sede diplomática (ar.emb-japan.go.jp) se especificó que la documentación enviada no será devuelta y que tampoco se responderán consultas vinculadas sobre la recepción del currículum ni del proceso de selección.

Además, la Embajada publicó información sobre el lugar de trabajo y días y horario:

Lugar de trabajo: Bouchard 547, Piso 17, CABA.

Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas.

Las tareas principales a realizarse consisten en:

Atención de visitas en la recepción y de llamados telefónicos (en castellano e inglés)

Recepción, distribución y despacho de correspondencia y courier

Coordinación de agenda de los funcionarios y otras tareas de secretaría.

Primeras atenciones a problemas de computadoras y periféricos.

Los requisitos para trabajar en la Embajada del Japón

Para enviar el cv, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Gozar de buena salud.

Residir en CABA o alrededores.

Idiomas: castellano (indispensable) e inglés o japonés.

Tener conocimiento básico de dispositivos de red y poder proporcionar primeras atenciones a problemas de los mismos, incluyendo contacto con los proveedores o técnicos. Manejo de PC y dominio de herramientas informáticas (Word, Excel, Outlook etc.)

Tener experiencia laboral en sector público o privado como secretario/a, recepcionista o en manejo de agenda de oficiales .

¿Dónde aprender japonés en Buenos Aires?

El idioma japonés se puede aprender en laboratorios de idioma que dictan algunas universidades nacionalaes, centros o instituciones particulares de todo el país. La Embajada del Japón en su sitio web consigna cuáles son: