Oportunidad para viajar a Japón: cómo anotarse en la pasantía para estudiantes de IT e IA

La Embajada del Japón en Buenos Aires ha encendido una luz de esperanza y oportunidades para jóvenes argentinos. Se ha abierto la convocatoria para el programa de pasantías técnicas “Internships in Japan for AI and Tech Talent”, una iniciativa del Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón (METI) que promete catapultar las carreras de estudiantes avanzados y jóvenes profesionales del sector tecnológico. Este programa, diseñado para fortalecer la formación de talentos de países receptores de Ayuda Oficial para el Desarrollo (ODA) como Argentina, ofrece una experiencia inmersiva en el epicentro de la innovación tecnológica global.

Del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2025, los seleccionados tendrán el privilegio de realizar su práctica profesional en destacadas empresas tecnológicas japonesas. Allí, no solo se involucrarán en proyectos de vanguardia, sino que también adquirirán herramientas técnicas y estratégicas en un entorno empresarial de altísimo nivel. La agenda es ambiciosa y abarca desde la transformación digital y la inteligencia artificial hasta el diseño web para mercados internacionales, la investigación de mercado y el desarrollo de servicios globales. Es una oportunidad de oro para aquellos que buscan proyectar su trayectoria profesional a escala internacional y sumergirse en la cultura de la innovación japonesa.

El éxito de este programa ya tiene precedentes. En la edición 2024, seis estudiantes argentinos de diversas universidades del país fueron parte de esta experiencia, realizando una pasantía presencial en Japón durante un mes. Sus testimonios son un reflejo del impacto transformador que estas vivencias tienen en el desarrollo profesional y personal.

Requisitos y beneficios de la pasantía de la Embajada de Japón

Para quienes sueñan con esta experiencia, es crucial conocer los requisitos y las fechas límite. La convocatoria para estudiantes con experiencia en Tecnologías de la Información (IT) cierra el 19 de junio, mientras que para aquellos con foco en Inteligencia Artificial, la fecha límite es el 29 de junio.

Los postulantes deben contar con experiencia en el uso de tecnologías IT y/o IA y poseer un nivel avanzado de inglés, ya que no se requiere conocimiento de japonés. Además, es indispensable tener nacionalidad de un país incluido en la lista de países en desarrollo de la OCDE/DAC (Asia, África o América Latina) y ser estudiante avanzado o haber egresado en los últimos tres años de una carrera universitaria, terciaria o técnica afín.

Uno de los mayores atractivos de este programa es que la participación es completamente financiada por el gobierno japonés. Esto significa que los seleccionados no deberán preocuparse por los costos, ya que el programa cubre:

Tramitación de visa.

Pasaje de ida y vuelta.

Alojamiento.

Costos de transporte interno.

Viático diario.

Capacitaciones previas y soporte lingüístico en inglés.

Esta financiación integral permite a los jóvenes talentos enfocarse plenamente en su aprendizaje y en la experiencia cultural sin cargas económicas.

Más allá de la pasantía: un intercambio cultural y profesional invaluable

El programa no solo ofrece un crecimiento profesional exponencial, sino también una inmersión cultural única. Vivir y trabajar en Japón brinda una perspectiva invaluable sobre la disciplina, la innovación y la cultura empresarial japonesa, aspectos que sin duda enriquecerán la visión de cualquier profesional. Es una oportunidad para expandir redes de contacto, aprender de líderes del sector y, por qué no, sentar las bases para futuras colaboraciones internacionales.

Para más información y para iniciar el proceso de inscripción, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del programa: https://japaninternshipglobal.go.jp/students-es. Esta iniciativa de la Embajada del Japón es un testimonio del compromiso bilateral para el desarrollo del talento joven y una puerta abierta hacia un futuro prometedor para los profesionales tecnológicos argentinos.