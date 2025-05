Llega The Lemon Twigs a la Argentina en 2025: precios de entradas, dónde comprar y cuándo toca

Llega The Lemon Twings a la Argentina en 2025: precios de entradas, dónde comprar y cuándo toca

La espera pasó más rápido de lo que se esperaban y The Lemon Twigs aterriza por primera vez en Buenos Aires en solo días para dar un show imperdible en Niceto Club. Cuándo tocan, cómo comprar las entradas y todo lo que necesitás saber para no perderte de una noche increíble.

Los hermanos Brian y Michael D’Addario compartirán su virtuosismo instrumental y una puesta en escena electrizante el próximo martes 3 de junio en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA). El dúo neoyorquino se ganó un lugar en la escena internacional con su mezcla única de rock atemporal y experimentación y ahora pisarán fuerte el escenario para compartir su música con el público inigualable de Argentina.

Desde su debut con Do Hollywood (2016), The Lemon Twigs deslumbraron con melodías envolventes, armonías brillantes y un sonido que evoca a leyendas como The Beach Boys, Todd Rundgren y Big Star. Su nuevo álbum, A Dream Is All We Know (2024), reafirma su capacidad de reinventarse y consolidarse como una de las bandas más innovadoras de la actualidad.

Con un show en vivo que combina teatralidad, energía desbordante y precisión instrumental, el dúo de los D'Addario promete una noche inolvidable en Niceto en lo que es un plan obligado para quienes buscan rock con espíritu clásico y visión de futuro.

The Lemon Twigs en Argentina 2025: cómo comprar las entradas y cuánto salen

El dúo tocará en Buenos Aires, en Niceto Club el próximo martes 3 de junio a las 20 y las entradas ya están a la venta en la página oficial de Passline. Si bien las entradas anticipadas y con descuento ya se agotaron, todavía quedan las de venta general a un precio de $60.000. Los clientes de Galicia pueden financiar el valor de la entrada en 6 cuotas sin interés. Cabe recordar que el evento es solo para mayores de 18 años.

