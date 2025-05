Entradas Iggy Pop en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Iggy Pop cantará en Argentina este año.

El padrino del punk regresa a Buenos Aires. Iggy Pop, uno de los íconos más provocadores e influyentes del rock mundial, se presentará el próximo 12 de septiembre de 2025 en el Movistar Arena, en lo que promete ser una noche cargada de clásicos, potencia escénica y una revisión vibrante de su legado. El anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos argentinos que esperaban volver a verlo en vivo tras varios años de ausencia.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes Santander American Express comenzó el miércoles 8 de mayo a las 10 , y permite pagar en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el jueves 9 de mayo, también desde las 10, y estará abierta a todo el público con cualquier medio de pago.

Qué se sabe de la presentación de Iggy Pop de este año

La presentación es organizada por DF Entertainment y DG Experience, y representa una oportunidad imperdible para reencontrarse con una figura clave de la historia del rock. Con una trayectoria que abarca más de cinco décadas, Iggy Pop sigue manteniéndose tan vigente como irreverente. Su show promete repasar joyas de su carrera junto a The Stooges y su etapa solista, incluyendo himnos como Lust for Life, The Passenger, Candy y I Wanna Be Your Dog.

Desde sus comienzos en los años 70, Iggy Pop se consolidó como símbolo de la rebeldía y la energía cruda del punk, desafiando convenciones y dejando una marca imborrable en la música. Su colaboración con David Bowie, su reciente trabajo junto a artistas como Duff McKagan (Guns N' Roses) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), y su inquebrantable entrega sobre el escenario, lo consagran como una leyenda viva que continúa reinventándose.

Enterate cómo conseguir entradas para Iggy Pop.

Cuánto cuestan y cómo conseguir las entradas

Las entradas para Iggy Pop se pueden conseguir vía digital a través de la página del Movistar Arena. La venta ya está habilitada, pudiéndose conseguir los accesos a partir de los $75.000. La entrada al público se va a habilitar a las 19 para comenzar a las 21 con el show.

El recital en el Movistar Arena será mucho más que un concierto: será un encuentro con la historia misma del rock, un ritual para quienes vibran con el poder de una música que trasciende generaciones. La capacidad del estadio y la intensidad del show prometen una experiencia íntima y arrolladora. Buenos Aires se prepara para recibir a uno de los artistas más intensos, auténticos y revolucionarios de todos los tiempos.