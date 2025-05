Las dudas del acuerdo PRO-LLA en PBA y el diálogo con la UCR en Corrientes

El PRO y La Libertad Avanza confirmaron su vocación de ir en unidad a las elecciones bonaerenses. Los términos de ese acuerdo, sin embargo, aún no fueron escritos y el instrumento de aplicación será discutido, en detalle, en un futuro próximo.

Los encargados de confirmar la relación fueron Cristian Ritondo y Diego Santilli que, como anticipó El Destape el domingo, fueron los protagonistas del primer acercamiento formal post derrota amarilla en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera otro encuentro ampliado, con el tercer negociador bonaerense, Guillermo Montenegro.

Por estas horas, se habla de negociaciones por sección electoral para los comicios del 7 de septiembre. Ocho acuerdos distintos que tengan en cuenta el peso de cada uno de los armados políticos en el territorio.

Bajo este formato, quien tenga los mejores candidatos, ocupará más renglones y la cabeza de una lista distrital. Sin embargo, hay quienes ponen en duda que La Libertad Avanza tenga intenciones de mostrarse tan generosa, teniendo en cuenta que apuestan a ganar solo con el sello, sin importar los nombres.

Según el macrismo, son más los dirigentes amarillos dispuestos a acordar que aquellos que no. Pero estos existen. Hay territoriales que no están dispuestos a embarcarse en una fusión o adhesión a los libertarios para los comicios del 7 de septiembre.

De conformarse un frente electoral, integrado por distintas fuerzas, entre ellas LLA, podrían estar de acuerdo con avanzar. Tampoco tendrían demasiadas alternativas. Pero, al menos por ahora, no estarían en condiciones de someterse al sello libertario. De momento, esperan los resultados de las conversaciones encabezadas por Ritondo que manifestó, varias veces, su pretensión de sostener la marca amarilla.

Hay dirigentes nacionales que quieren discutir los armados territorial y nacional en la misma mesa para evitar que les den mucho en Buenos Aires y poco en el Congreso. Los que rechazan la fusión con los libertarios no quieren que por un par de bancas en Diputados, sus colegas amarillos entreguen el armado local.

Luego llegará el tiempo de las candidaturas. Sebastián Pareja, armador y presidente de LLA en Buenos Aires, confirmó en LN+ que José Luis Espert es el candidato de Javier Milei para la provincia. De este modo, la cabeza de la lista nacional quedaría en manos del gobierno central y no de un nombre “amarillo”, como el de Santilli. Por una cuestión de paridad de género, recién le podría tocar, en el mejor de los casos, en un tercer lugar.

Según la consultora Pulso Research, una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires podría cosechar el 39,2% de los votos, mientras que el kirchnerismo apenas alcanzaría los 29,6% y el peronismo no K los 9,1%. Más abajo, la izquierda con el 5,7% y la UCR con el 3%.

Sin la unidad de la derecha, para Pulso también se impondría la Casa Rosada, pero de forma mucho más ajustada. Alcanzaría el 33,5% seguido por los 29,6% del kirchnerismo y 8,4% del PRO. Muy pegado, el peronismo no K, con el 8,1% de los sufragios, un porcentaje clave para pensar en un escenario más competitivo, según este estudio.

El otro que no descarta acuerdos es Gustavo Valdés. El gobernador radical de Corrientes convocó a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Su provincia elegirá gobernador y él no estará habilitado para volver a presentarse. Se baraja que su hermano e intendente de Ituzaingó, Juan Pablo, sea el elegido para disputar en las urnas, pero aún no está confirmado. Hay otros nombres, como el del senador Eduardo Vischi y el del alcalde de Corrientes Capital, Eduardo Tassano.

Por el momento, está abierta la posibilidad de un acercamiento con la Casa Rosada que maneja sus propias potenciales candidaturas: la del diputado Lisandro Almirón y el senador (ex peronista) Carlos Espínola.

Hace no demasiado, los libertarios participaron de un mitin del Grupo Alondra, un armado conformado por opositores al gobierno correntino, pero también alejados del peronismo. Todo un gesto en contra del armado de Valdés. Sin embargo, según los rumores, los violeta estarían en condiciones de alejarse de ese sector, lo que abriría un nuevo escenario de negociación.

El gobernador Valdés está dispuesto a ceder en caso de que, en las conversaciones, se soliciten cuestiones razonables. Otra de las opciones es que los libertarios vayan con una lista propia más testimonial que competitiva para no complicar al mandatario correntino. Sin embargo, siguen las chances de una competencia completamente real. Lo importante es que el diálogo existe.