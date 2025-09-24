Los trabajos tendrán una duración de 36 meses. Incluirá siete nudos viales y tres puentes sobre los ríos Pulares y Rosario, y en la zona de Los Vallistos sobre las vías del ferrocarril.

El Gobierno de la provincia de Salta inició los trabajos de construcción de la Autopista del Valle de Lerma, considera la obra vial más importante de las últimas décadas.

Los trabajos que incluirán también el emplazamiento del canal colector pluvial del corredor Salta y Coronel Moldes, tramo Cerrillos RP 24 - El Carril RP 33 potenciará la conectividad vial del distrito, y de sus localidades, además del desarrollo de distintas actividades.

"Una obra esperada, soñada y prometida, que conectará las localidades intermedias del Valle de Lerma, impulsando su crecimiento en muchos aspectos”, subrayó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.

¿Cómo será la nueva Autopista del Valle de Lerma de Salta?

La Autopista del Valle de Lerma será continua a un conjunto de obras viales ejecutadas en el área metropolitana y que comprenden tanto la Circunvalación Este, la Noroeste y la Oeste. Llevará el nombre de Papa Francisco, “como homenaje al argentino más importante de la historia, porque, tal como él impulsaba en sus mensajes, es un conjunto de avances que dignifican, igualan oportunidades y abrazan a todos los salteños”, agregó el mandatario provincial.

Los trabajos iniciarán desde la Ruta Provincial 24 hasta El Carril, para luego conectar las localidades intermedias del Valle de Lerma, impulsando su crecimiento en muchos aspectos. "Favorecerá el desarrollo de nuevos núcleos urbanos y viviendas, por la facilidad y el ahorro de tiempo para llegar a la Capital desde el Valle", remarcaron desde el Ejecutivo salteño.

Este ahorro de tiempo acercará además más rápidamente servicios, brindando mayor seguridad vial y asistencia de salud, facilitando la llegada de bomberos y de ambulancias entre ambas localidades, las que actualmente sufren las dificultades de la Ruta Nacional 68.

“Los salteños del Valle de Lerma y del Valle Calchaquí vamos a estar todos un poco más cerca y con mejor calidad de vida”, añadió en este sentido el gobernador, tras sumar los beneficios que impulsará también para el turismo y el comercio.

¿Cuándo y cómo se llevarán a cabo los trabajos de construcción de la nueva Autopista del Valle de Lerma de Salta?

Los trabajos de construcción de la nueva Autopista del Valle de Lerma tendrán una duración de 36 meses. Incluirá siete nudos viales y tres puentes sobre los ríos Pulares y Rosario, y en la zona de Los Vallistos sobre las vías del ferrocarril.

“Esto es lo que intento desde que tengo el honor de conducir los destinos de los salteños: que, en toda la Provincia, con criterio federal, todos estemos más cerca y que las obras que aportan calidad de vida; desde el agua, las cloacas, las rutas, sean puentes que nos conecten, porque bajo la sombra del poncho que nos legara el General Martín Güemes, somos todos familia, somos todos hermanos y estamos orgullosos de ser salteños”, sumó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.

El trazado irá acompañado por la obra del canal colector pluvial de más de 12 kilómetros, que pondrá fin con las inundaciones de la Ruta 68, que en temporada estival perjudican a la producción, al comercio y a la industria.

Para su construcción se trabajará con cuatro frentes de obra en la zona conocida como Camino a Colón y áreas intermedias, en tanto para el canal se comenzará a la altura del río Rosario.