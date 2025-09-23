Cambia para siempre una de las calles más emblemáticas del microcentro porteño

En total, resultarán beneficiados 128 frentes de edificios y comercios, mientras que la intervención añadirá 86 ejemplares de arbolado nuevo y 22 columnas de alumbrado peatonal.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, inició las obras de reconversión de la calle Viamonte. Los trabajos abarcarán ocho cuadras consecutivas de la arteria ubicada en el microcentro porteño, una de las de mayor circulación peatonal y vehicular.

Según informó la cartera conducida por Ignacio Miguel Baistrocchi, la iniciativa busca dotar a la zona de un perfil más sostenible, seguro y accesible, en sintonía con la progresiva reconfiguración urbana que experimenta la ciudad tras la pandemia de coronavirus (COVID 19).

“La renovación de la calle Viamonte es un paso más en la transformación del microcentro, que se suma a la reconversión que también venimos realizando en la calle Tucumán”, puntualizó el funcionario porteño.

¿Qué obras se están realizando sobre la calle Viamonte?

Las obras alcanzarán 11.200 metros cuadrados de espacio público, impactando de forma directa sobre 21.400 residentes y visitantes diarios, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Entre los objetivos principales figuran la ampliación de áreas verdes, el crecimiento del arbolado en la zona, la mejora de la iluminación y la renovación de veredas y calzadas.

"Con más superficie peatonal, más árboles y mejor iluminación, esta nueva obra va a mejorar la movilidad y devolverle vitalidad al entorno por donde circulan miles de vecinos, comerciantes y quienes trabajan todos los días en la zona”, repasó Baistrocchi.

En total, resultarán beneficiados 128 frentes de edificios y comercios, mientras que la intervención añadirá 86 ejemplares de arbolado nuevo y 22 columnas de alumbrado peatonal.

Cambios en la circulación de colectivos por la reconversión de la calle Viamonte

El plan de reconversión de la calle Viamonte contempla la reubicación de las líneas de colectivos 23, 115 y 99, que circularán por la Avenida Corrientes una vez finalizada la obra. Esta reordenación busca reducir la congestión y el nivel de ruido, además de ampliar la oferta de espacio verde y equipamiento público.

"La regeneración urbana en este tramo de la ciudad favorecerá la reactivación comercial, tanto para los negocios establecidos como para potenciales nuevos emprendimientos", remarcaron desde la gestión porteña.

Se nivelarán también 3150 metros cuadrados de calles mediante la utilización de intertrabado, lo que permitirá una mayor fluidez y seguridad en los desplazamientos peatonales.