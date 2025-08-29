La provincia de Córdoba se prepara para revolucionar la industria del entretenimiento nacional y local a partir de la construcción de un moderno espacio y de última tecnología: el Domo Siglo 21. Se trata de proyecto que nació de la alianza entre la productora Universo Jiménez y la Universidad Siglo 21, ya que será en su campus donde se montará la infraestructura.

Con esta propuesta, la ciudad de Córdoba apunta a convertirse en un epicentro cultural y de espectáculos para el interior del país. Con una inversión de 12 millones de dólares, la propuesta busca atraer los grandes shows que históricamente migraban a Buenos Aires por falta de infraestructura adecuada.

Para la vicepresidenta de Siglo 21, María Belén Mendé, el domo se trata de "un símbolo de convergencia, un espacio donde la academia se une con el arte, la cultura con la innovación y el conocimiento con la experiencia. Es también un compromiso con Córdoba, con su capacidad productiva y su espíritu colaborativo”.

¿Cuándo y dónde se construirá el Domo Siglo 21?

El nuevo recinto comenzará a construirse en 2026 y se estima que podría estar listo para octubre 2027. Ubicado en el campus de la Universidad Siglo 21, frente al Aeropuerto Internacional de Córdoba, el Domo Siglo 21 será un "miniarena boutique" con capacidad para 4500 personas y un diseño arquitectónico de vanguardia.

Entre sus atributos, se destacan:

T ecnología de última generación: sonido envolvente 360° y pantallas LED de ultra definición.

sonido envolvente 360° y pantallas LED de ultra definición. Diseño modular y versátil, preparado para espectáculos internacionales, congresos académicos, ferias, competencias deportivas y convenciones corporativas.

preparado para espectáculos internacionales, congresos académicos, ferias, competencias deportivas y convenciones corporativas. Palcos VIP con servicios exclusivos y accesos independientes.

Food courts con propuestas gastronómicas curadas por Universo Jiménez.

Accesibilidad universal, garantizando experiencias inclusivas de excelencia.

“Con este proyecto damos un salto histórico. El Domo Siglo 21 traerá shows internacionales, generará empleo y nos permitirá crear experiencias memorables, poniendo a Córdoba en el mapa de los grandes escenarios del mundo”, afirmó Carli Jiménez, de Universo Jiménez.

La alianza señala que el Domo Siglo 21 será un "motor de desarrollo que generará más de 700 empleos directos, atraerá grandes producciones internacionales y fomentará el turismo cultural, académico y deportivo. El proyecto no solo potenciará la economía regional, si no que también reforzará el liderazgo de Córdoba como destino de primer nivel".

Además, el espacio será una extensión del aula universitaria, donde estudiantes de Siglo 21 podrán formarse en gestión cultural, producción de espectáculos y tecnologías audiovisuales, participando activamente de experiencias únicas en un escenario de nivel mundial.