El Ministerio de Movilidad Urbana (ex-Infraestructura) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puso en marcha este lunes 15 de septiembre el cierre en uno de los tramos de ingreso y salida a la Autopista Dellepiane, a la altura de Villa Lugano por obras.

La suspensión de la actividad vehicular sobre Cafayate sentido al centro, responde a la ejecución de obras en el marco del plan de renovación integral, anunciado por el Ejecutivo porteño a mediados de 2024 y licitado por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

Según informó la compañía concesionaria, este acceso “no se volverá a abrir”, ya que los trabajos cambiarán la configuración vial: “La nueva Dellepiane no contempla subidas y bajadas a la altura de Cafayate. La configuración vial, con el metrobus y sus propias paradas en el medio, y las colectoras continuas, no necesita tantos ingresos y egresos”, ampliaron desde la cartera conducida por Pablo Bereciartua.

Cambios en la Autopista Dellepiane: las alternativas de ingreso y salida

Ya sin la bajada de Cafayate, el Ministerio de Movilidad Urbana de la Ciudad recomienda usar el tramo posterior más cercano, ubicado en la avenida Larrazábal.

Paralelamente, se está trabajando en una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez para mejorar las condiciones de escurrimiento y evitar los anegamientos que se presentan en el área ante eventos climáticos extremos, mediante la construcción de dos conductos nuevos que sumarán 2700 metros de largo y adicionarán 247 sumideros.

Además, AUSA informó este lunes que, por las obras en marcha, se está restringiendo la calzada de Dellepiane en ambos sentidos, entre Av. General Paz y Cafayate, afectándose las banquinas y, en ciertos horarios, fuera de la hora pico, parte del carril derecho.

¿Qué obras se están realizando en la Autopista Dellepiane?

Sobre la Traza Principal Autopista correspondiente al programa de transformación de la Autopista Dellepiane en la primera "Autopista Parque" se renovarán los ingresos y egresos, construyendo en el medio de ambas manos un corredor exclusivo para transporte público optimizando la frecuencia de los servicios y reduciendo los tiempos de viaje para los vecinos del sur.

Además, se emplazarán nuevas pasarelas peatonales para garantizar accesos seguros a las estaciones y mejorar la conexión entre ambos lados.

El proyecto también incluye la renovación de colectoras, mejorando su continuidad y accesibilidad, además de una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez para prevenir anegamientos.

Se creará un parque lineal de 4 km con 160 mil m² de espacios verdes regenerados, equipados con senderos seguros, áreas de descanso, deportes y juegos.