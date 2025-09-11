Las obras se iniciarán en noviembre y abarcarán 20 kilómetros.

La compañía Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) anunció el martes la construcción de un cuarto carril en la zona de mayor tránsito de la Autopista Buenos Aires - La Plata.

Las obras que demandarán un despliegue de trabajo en 20 kilómetros, iniciarán en noviembre e incluirán también la repavimentación de los 3 trazados existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá el conjunto para unificar la altura y la demarcación horizontal.

“La decisión del gobernador (Axel) Kicillof y del ministro (Gabriel) Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado, con el objetivo de mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”, subrayó el presidente de AUBASA, José Arteaga, quién participó del proceso de licitación junto a las empresas privadas interesadas.

¿Dónde se construirá el cuarto carril de la Autopista Buenos Aires - La Plata?

La construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires – La Plata se extenderá desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson, sentido a la capital bonaerense.

Además, ya se proyecta la realización de una misma obra sentido a Buenos Aires para así completar el tramo total en ambas manos. "Se estima que en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires La Plata”, detalló el gerente general de AUBASA, Pablo Ceriani.

Provincializada en 2013, la arteria que une las dos ciudades más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se alzó en 2014 con el primer puesto al mejor proyecto de Seguridad de América Latina y el Caribe 2015 que permitió capitalizar una reducción del 80% de los hechos de inseguridad en el marco de las instalaciones de 180 cámaras y la construcción de un Centro de Monitoreo de 24 horas.

En 2014 fue remodelada, añadiéndose más luminaria y nuevos tramos. y en 2015, sumó obras que dieron conectividad con la ruta 2 y el cuarto anillo de circunvalación que la pasó a unirla con la ruta 6, y los puertos de Zárate-Campana con el puerto de La Plata.

Repavimentación Autopista Buenos Aires-La Plata: tramo CABA-Sarandí

​En junio pasado, AUBASA puso en marcha la obra de repavimentación, bacheo y reemplazo de juntas de dilatación entre el kilómetro 3,6 y el kilómetro 11,7 de la Autopista Buenos Aires – La Plata, sentido a la capital bonaerense.

El tramo comprendió 8,1 kilómetros desde el inicio de la concesión en CABA, hasta Sarandí (Avellaneda).

Con un plazo de obra de 210 días corridos, los trabajos aún en ejecución, buscan mejorar las condiciones de circulación en uno de los accesos más transitados al AMBA, ya que incorpora tránsito proveniente de Au. 25 de Mayo, Paseo del Bajo y el bajo porteño.

La obra se enmarca dentro del Plan de Obras 2024-2027 que AUBASA lleva adelante para poner en valor más de 700 km de rutas y autopistas en toda su concesión.