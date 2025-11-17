Las obras se llevarán adelante a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED).

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Subsecretaría de Energía, presentó el plan para la construcción de 5 nuevos parques solares en los municipios de Alberti, Azul, Coronel Rosales, Punta Indio y San Cayetano.

Las intervenciones se sumarán a los 26 que ya se encuentran operativos en el territorio bonaerense y que, junto al sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzarán un total de 11.5 MW de potencia instalada.

¿Cómo serán los cinco nuevos parques solares de la provincia de Buenos Aires?

Las obras consistirán en el montaje y la instalación de 5 nuevos parques de generación de energía solar en las localidades de Pehuen Có (Coronel Rosales), San Cayetano, 16 de Julio (Azul), Pipinas (Punta Indio) y Alberti. En el caso de los dos primeros, se incorporará, además, un sistema de almacenamiento en baterías de litio, que permitirá cargar de energía y atender las demandas fuera del horario solar.

Los trabajos incluirán también la provisión de componentes y servicios para el emplazamiento de un Parque Solar Fotovoltaico (PFV) con bancos de baterías, la reparación del terreno y el cerco perimetral; la adquisición y el montaje de paneles, inversores híbridos, baterías y racks, transformadores, estructuras y otros componentes.

Las obras se llevarán adelante a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED), a cargo de una Unidad de coordinación operativa integrada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la subsecretaría de Energía, y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA), que nuclea a todas las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia y sus municipios.

"La concreción de estos parques brindará una solución a problemas estructurales de restricciones del servicio eléctrico local, y lo hará con energía limpia, alcanzando una generación estimada de 4.000 kWh al año, lo que equivale al abastecimiento de 1.300 hogares", informó el gobierno provincial a través de un comunicado.

Otras de las pautas previstas refieren al anclaje de estructuras, adecuado al estudio de suelo que previamente fue realizado por el PROINGED, el tendido de cables y conexionado. Por último, el montaje de la Estación Transformadora MT/BT y sistema de medición; y las pruebas y ensayos antes de la puesta en funcionamiento.