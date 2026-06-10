Nubosidad en CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo de este miércoles 10 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 10 de junio en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles el cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada y la temperatura se elevará levemente al comenzar en una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

Pronóstico extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que con el correr de los días se vayan las tormentas y baje la temperatura:

Jueves 11: el día estará parcialmente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 10°C y una máxima de 16°C.

el día estará parcialmente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 10°C y Viernes 12: se mantendrá la nubosidad parcial y bajará la temperatura, al comenzar en una mínima de 9°C y solo alcanzar una máxima de 16°C.

se mantendrá la nubosidad parcial y bajará la temperatura, al comenzar en Sábado 13: continuará el cielo mayormente nublado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 9°C y una máxima de 17°C.

La nubosidad se mantendrá por el resto de la semana, de acuerdo al SMN

Cómo será el invierno 2026: qué temperaturas y precipitaciones habrá

El SMN anticipó cómo será el invierno 2026 en un informe que aborda el trimestre de junio, julio y agosto. De acuerdo al organismo, la estación tendrá temperaturas más altas, poco habituales para la época, y precipitaciones superiores a lo normal en varias regiones del país.

Hay una mayor probabilidad de temperaturas elevadas y se espera que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual. Las probabilidades podrían superar el 50%. A excepción de Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

De todas formas, el invierno no comienza hasta mediados de junio. Desde el punto de vista astronómico, la fecha exacta está marcada por el solsticio de invierno: el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En Argentina, ese instante llega el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.