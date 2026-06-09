"Ningún pibe con hambre": juntaron 4 toneladas de alimentos en los recitales de Lali

Durante los shows que Lali brindó este fin de semana en el estadio de River Plate, miles de fanáticos colaboraron con la campaña "Ningún pibe con hambre" y permitieron reunir más de 4 toneladas de alimentos no perecederos destinados a comedores y merenderos de todo el país.

La iniciativa fue impulsada por la campaña solidaria "Ningún pibe con hambre", que recibió las donaciones en el ingreso a los conciertos luego de una convocatoria difundida por la propia cantante a través de sus redes sociales. Como resultado, se recolectaron más de 4.000 kilos de alimentos que serán distribuidos entre la red de espacios comunitarios que forman parte del proyecto.

Según informaron desde la organización, los alimentos serán destinados a comedores y merenderos que integran la campaña, impulsada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una red que actualmente alcanza alrededor de mil espacios comunitarios en distintos puntos del país.

La iniciativa nació hace dos años, en un contexto de fuerte conflicto por el abastecimiento de alimentos a los comedores populares. Desde la organización explican que la campaña comenzó luego de que el Gobierno nacional dejara de enviar mercadería a estos espacios comunitarios. A partir de entonces, se puso en marcha un sistema de colaboración ciudadana que permite realizar donaciones únicas o aportes mensuales para sostener el funcionamiento de los comedores y merenderos que asisten a miles de familias.

Desde la campaña remarcaron que, pese al agravamiento de la situación social en los barrios populares, la respuesta solidaria de la sociedad continúa siendo clave para sostener la asistencia alimentaria. "Más allá de la profundización de la crisis en los barrios populares y en los comedores comunitarios, la solidaridad de muchos y muchas aflora en estos tiempos y da la posibilidad de seguir sosteniendo nuestra red", señalaron desde la organización.

Los puntos de donación

La colecta realizada durante los recitales de Lali formó parte de una serie de acciones impulsadas en distintos espectáculos musicales. Durante la misma semana también se recibieron alimentos en presentaciones de FA! en el Movistar Arena, Barbi Recanati y Lucy Patané en el Teatro Flores, Adrián Berra en Vorterix Mar del Plata, mientras que el fin de semana anterior la campaña estuvo presente en los shows de Airbag en Vélez y Marilina Bertoldi en Art Media.