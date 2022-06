Ni galanes ni soñados: Actrices Argentinas, el colectivo que expuso la violencia machista en el espectáculo

El colectivo hizo un recorrido por los terrenos conquistados en sus cuatro años de militancia. Apuntan, por otro lado, que las brechas salariales y las desigualdades en los formatos de contrato siguen vigentes en el ámbito. Su mirada sobre la sororidad y la militancia.

En 2018, y a modo de sumarse a la militancia por la legalización del aborto en Argentina, un grupo conformado por más de 400 profesionales de la actuación del país fundaron el colectivo Actrices Argentinas. Sin embargo, aquel propósito claro de hace cuatro años retomó otras causas y transformó al colectivo en un pilar importante para la lucha feminista en Argentina dentro del mundo del espectáculo y la cultura. Este 3 de junio, día de Ni Una Menos, Actrices Argentinas habló con El Destape Web e hicieron un recorrido por todos los terrenos conquistados gracias a su lucha.

Acompañamiento en las denuncias de colegas, visibilización de las desigualdades en el ámbito laboral y participación en campañas para exigir cambios sociales fueron algunas de las situaciones en las que el colectivo empezó a integrarse. Hoy en día, la agenda de Actrices Argentinas está repleta de eventos que buscan marcar una diferencia en el trabajo en conjunto. “Se abrió un mundo de luchas dentro de nuestro espacio que es el de la actuación”, aseguró Carolina Fernández, actriz e integrante del colectivo.

“El camino es complejo, pero hemos puesto sobre la mesa las desigualdades entre actores y actrices, las violencias y abusos en un set, un escenario, una clase de teatro. La desigualdad en cuanto a remuneración y condiciones laborales. No solo denunciamos, sino que a diario, y hablo literal, a diario acompañamos a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencias”, profundizó Fernández.

El nombre de Actrices Argentinas hoy ocupa un lugar muy importante a nivel social y cultural, pero hubo un hecho puntual que marcó la diferencia dentro del rol que cumple el colectivo: la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés por violación. La iniciativa de la actriz y el gran apoyo que recibió por parte de sus colegas marcó el inicio de una ola difícil de parar: las mujeres no se callan más y denuncian a sus abusadores. Desde entonces, el colectivo tomó dimensión de su rol y, desde su lugar de actrices, se capacitaron con psicólogas y abogadas y establecieron un protocolo para ayudar a las víctimas de abusos.

El lema por el que se rige el colectivo de Actrices Argentinas es claro: visibilizar aquellas desigualdades, injusticias y derechos vulnerados para que quienes “son responsables de tomar acciones lo hagan”. La lucha es diaria para el colectivo pero, tras cuatro años de militancia, hay varios terrenos conquistados y muchos objetivos más por cumplir. “Además de buscar trabajo, defender hoy el fondo que está en peligro, generar espacios laborales, militar causas complejas e imprescindibles y acompañar, nos turnamos para sostener a compañeras, vamos y venimos con muchas causas que no debemos olvidar como la de Flavia Saganías , el juicio de Lucía Pérez, obviamente la causa de Thelma, chineo, la implementación de la IVE, equidad de género en los medios de comunicación, y podría seguir enumerando todo lo que hacemos hoy y nos queda”, aseguró la actriz.

“Desde actrices acompañamos a nuestras compañeras las escuchamos y lo que hacemos es, fundamentalmente, respetar el camino que ellas necesitan hacer. No nos abrazamos para la foto ni accionamos para un circo romano donde nos descuartizan por 2 puntos de rating. Estamos presentes en cada caso, aún en los que nos dicen que no hemos estado. Es increíble que pretendan que salgamos a dar explicaciones y un inventario de lo que hacemos, cuando somos mujeres actrices que en, muchos casos, hacemos el trabajo del estado”, enfatizó Carolina Fernández.

Actrices Argentinas exigiendo el tratamiento del Proyecto de Ley 3823-D-2021.

Hoy en día, son muchas las causas por las que el colectivo continúa luchando, pero con una dinámica laboral organizada que supo dar sus frutos. “Nosotras trabajamos en comisiones muy específicas y los objetivos tienen que ver, por un lado, con nuestra realidad como actrices”, resaltan. Aunque las brechas salariales y las desigualdades en los formatos de contrato siguen vigentes en el ámbito, la propuesta de Actrices Argentinas para marcar un cambio es clara y poco a poco empieza a ganar lugar.

“Es intolerable que sigan existiendo desigualdades a la hora de ser contratadas. Que tengamos una Asociación Argentina de Actores y Actrices que no mire y sostenga nuestro trabajo. Que además cuente con un área de género que sólo existe en un título. Las actrices también tenemos hambre. También estamos atravesadas por la precarización laboral que en pandemia nos aplastó. Hablamos de una profesión con más del 80% de desocupación”, explicó Carolina sobre los objetivos a largo plazo que tiene el colectivo.

La lucha del colectivo Actrices Argentinas logró visibilizar diversas situaciones durante sus años de lucha y, por ejemplo, logró la desvinculación de Fabián Gianola de la asociación de Actores tras la oleada de denuncias por acoso. “Hoy, desde actrices la mirada está puesta en guardianear nuestro sistema de subsistencia. De ahí en más se viene mucho por recorrer”, precisó también la actriz en representación del Colectivo.

Objetivos a corto plazo: cuáles son los objetivos actuales de Actrices Argentinas

“Hoy estamos luchando porque estamos frente a un escenario bestial: si se cae el fondo de fomento, si no conseguimos ya una ley que sostenga este fondo que se retroalimenta de nuestro trabajo y que genera la posibilidad de seguir haciendo cultura, 700 mil puestos de trabajo se caen. De esos 700 mil, los espacios más precarizados los ocupamos nosotras las mujeres que, además, en muchísimos casos somos pilar de familias monomarentales”, aseguró Carolina Fernández.

“Por otro lado desde la comisión ecofeminista y la comisión violencias y abusos estamos trabajando fuerte para visibilizar el Chineo. En este instante niñas de pueblos originarios son violadas torturadas y asesinadas por los dueños de las tierras. Es bestial”, se explayó sobre los objetivos en los que trabaja el colectivo, y añadió: “Otro objetivo es mostrar la lucha de Madres Protectoras. Como el sistema judicial sigue estigmatizando y juzgando a las madres que se animan a denunciar. Torturando a las infancias y condenándolas a seguir siento abusadas”

3 de junio: la significancia de Ni Una Menos para el colectivo

Una vez más, el colectivo de Actrices Argentinas estará presente en la marcha masiva del 3 de junio, día de Ni Una Menos. Pero esta fecha tiene una significancia especial para el colectivo, por todo lo que representa para el movimiento feminista.

"Para Actrices, el Ni una Menos es un grito de dolor y rabia. Es un reclamo contundente a un Estado que nos sigue matando por su ausencia, su inoperancia, su mirada patriarcal. El Ni una Menos es una tajo que sigue sangrando porque nos matan cada 35hs. Porque el 25% de las mujeres asesinadas habían hecho denuncias, porque la justicia sigue sin estar a la altura de las circunstancias. Porque los dispositivos del Ejecutivo no alcanzan. Porque las políticas públicas de sostén a las víctimas son prácticamente nulas. Y no digo que no se hace nada, digo que no alcanza y todo el esfuerzo se diluye en una cadena interminable de indiferencia e injusticia social", analizó Fernández.

Por último, Carolina Fernández cerró con una mirada positiva sobre la sororidad y apoyo entre mujeres: "El 3J es también encuentro. Es repensar los objetivos en asamblea. Es abrazarnos".