El audio de la mujer asesinada en Necochea que encendió la alerta de los investigadores: "Pasándola mal"

La joven de 38 años Débora Damaris Bulacio Del Valle fue encontrada sin vida este martes en el lago de los cisnes, de la ciudad costera de Necochea. Débora se encontraba acampando en el camping Miguel Lillo junto a su pareja, Ángel Andrés Gutierrez, quien permanece detenido como el principal sospechoso por el fallecimiento de la mujer. Recientemente, se dio a conocer un audio que encendió las alarmas en las autoridades policiales, en el mismo, la mujer asegura estar "pasandola mal".

"Hola, qué tal? Acá estoy, en Necochea. Pasándola no muy bien, pero bueno, intentando pasarla bien ahora", reza el inicio del audio que la joven asesinada le envió a su familia antes de que ocurriera el terrible crimen.

En el mismo mensaje de voz, la mujer dice no estar disfrutando de sus vacaciones y en este señala: "A ver si me pongo las pilas y trato de pasarla bien porque la verdad que la vengo pasando super mal. Debe ser mi culpa, yo sé que es mi culpa, pero bueno".

Estos mensajes dan aún más contexto de la situación emocional que atravesaba Debóra antes de ser asesinada. Testigos de los acontecimientos relataron que Bulacio del Valle y Gutiérrez discutieron horas antes de que la mujer desapareciera. Todo este cúmulo de información, sumado a un intento de huida de la ciudad por parte del sospechoso, llevó al fiscal, Walter Pierretégui, a imputar a la pareja de Débora por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".

Las declaraciones del caso

Ante el reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Débora Damaris Bulacio Del Valle, los diversos testimonios de familiares y allegados de la joven son clave para determinar al autor del delito.

Una de las declaraciones relevantes en el caso la brindó la hermana de la víctima, quien aseguro que el vínculo entre Débora y Ángel era conflictivo: "Conozco a Ángel porque era la pareja de mi hermana, pero no tenía mucha relación. En otras ocasiones supimos que habían tenido peleas. Uno como hermano aconseja, pero después es decisión de ella si volvía o no".

"Hoy sentimos impotencia, incertidumbre. Queremos saber qué pasó. No solo nosotros, también mis padres, sus hijos y todo el pueblo que está pendiente", agregó la hermana de Débora.

Otro relato fundamental lo brindó el dueño del camping, Rafael Mujica, quien aseguró: "El domingo nos dimos cuenta que algo raro estaba pasando. Frente al Lago de los Cisnes encontramos un alambre roto en el que se observaba un arrastre. Posteriormente por una de las cámaras pudimos ver a Gutiérrez de espalda arrastrando un bulto en la zona del alambre roto".

"Nosotros los vimos muy tranquilos, no notamos nada que pudiera alertar ese desenlace. Sin embargo despues por las cámaras, cuando recopilabamos la información por la desaparición, pudimos ver que habían tenido una discusión, pero lo vimos al día siguiente", destacó Mujica.

"Llamamos a la policía cuando nos dimos cuenta que la chica no estaba en el camping. Eran dos, el se fue y finalizaba el horario, cuando revisamos la carpa la chica no estaba adentro, hasta ese momento pensabamos que la chica estaba durmiendo", concluyó el dueño del camping.