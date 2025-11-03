"Te vas a ir todo cortado": los chats y amenazas que anticiparon la pelea en Necochea que terminó en crimen

En medio de la conmoción por el brutal crimen de un adolescente que quedó filmado durante una pelea a trompadas y cuchilladas frente al casino de Necochea, la investigación que lleva adelante la fiscal Virginia Posse sigue sumando elementos de importancia para determinar cuál fue el motivo que originó el altercado fatal. Así, en las últimas horas, la investigación sumó una pieza clave que podría explicar una discusión previa y, además, avanzar sobre la identificación de varios adolescentes que fueron testigos del hecho, lo filmaron y hasta podrían quedar imputados o detenidos como cómplices.

Esa pieza sumada a la investigación es la copia de una charla de WhatsApp donde varios jóvenes hablan y son testigos del cruce de Bautista, el adolescente de 17 años que murió tras la pelea, con el adolescente de 16 que sigue alojado en una sección del penal de Batán y que ya declaró ante la Fiscal. Esa declaración, en principio, coincide con los datos sumados a la investigación. Tanto la víctima como el asesino eran del mismo grupo de amigos pero, por motivos que aún no constan en la investigación, se habían distanciado y los últimos días se habían cruzado en varias discusiones virtuales. En ese intercambio de chats se habían amenazado varias veces e incluso invitado a pelear, con un último intercambio pocas horan antes de la tragedia.

“Donde te agarre a tiro vamos a ver quien corre”, le contestó el adolescente que está detenido a Bautista tras un audio del chico asesinado, después de las 2 de la madrugada del viernes, según consta en la investigación. Además, Bautista discute con otro joven al que invita a pelear y tras un audio le dice “cae ya… mové ya”, amenazando de que la pelea fuera esa misma madrugada. Sin embargo, una respuesta a Bautista y tras el desenlace trágico, hiela la sangre. “Te vas a ir todo cortado pedazo de gato, ya te avisé”, le dicen al joven y luego lo amenazan nuevamente, “el que avisa no traiciona”. Así, los investigadores reconstruyeron que las discusiones eran una constante y entienden que irse a buscar con cuchillos y elementos punzocortantes estaba planificado de ambos lados de la pelea.

Sin embargo, la reconstrucción de los investigadores busca saber quién llevó el cuchillo, ya que en el video que se convirtió en prueba clave, se ve cómo se cae en medio de un forcejeo y luego otro adolescente de gorra roja lo levanta y se lo termina entregando al asesino. Ese adolescente está siendo identificado por los investigadores que no descartan que en las próximas horas sea detenido como cómplice o partícipe necesario del crimen. Además, la fiscal espera más datos de la autopsia ya que enterrados en la arena se encontraron dos elementos cortantes, el cuchillo y una especie de punzón de fabricación casera, y buscan determinar cuál de las dos armas produjo el corte que le costó la vida a Bautista.

Además, buscan identificar al resto de los adolescentes que participaron de la reunión previa a la pelea, donde varios la alientan y otros graban toda la secuencia. Si bien los investigadores no descartan que puedan sumarlos con algún tipo de participación en el expediente, la investigación principal busca determinar si son los mismos que participaron del chat grupal y si conocen los motivos de la pelea que terminaron en la tragedia, en busca de conocer posibles agravantes y atenuantes. Por ahora, el adolescente acusado del homicidio seguirá detenido y esperan que en los próximos días amplíe su declaración ante la fiscal Posse. Previo a eso, quienes sí declararon fueron los padres de Bautista, Guillermo Coronel y Valeria Toledo, que durante más de una hora dieron detalles a los investigadores sobre los posibles sucesos que llevaron a la enemistad de los adolescentes y terminaron en la tragedia que enluta a Necochea.