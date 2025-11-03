Un joven mató a otro en Necochea mientras una multitud grababa: qué reveló la autopsia

El crimen de un adolescente conmocionó a Necochea. Bautista Coronel, de 17 años, murió tras una pelea con otro joven de la misma edad en la medianoche del viernes.

El hecho ocurrió en el estacionamiento de la Avenida 2, frente al Casino de Necochea. En medio de la pelea, el agresor extrajo un cuchillo y apuñaló a Coronel en la ingle. La policía fue alertada por un llamado al 911 y halló a la víctima inconsciente. Según confirmaron fuentes judiciales, la víctima fue trasladada al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde falleció al día siguiente a causa de la gravedad de la herida recibida en la ingle.

La pelea fue filmada por testigos que no intervinieron mientras uno de los jóvenes moría apuñalado frente al casino. El video permitió identificar al agresor: el menor detenido fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que investiga los hechos bajo la carátula de homicidio calificado.

En el lugar se secuestró una remera con sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón casero que habrían sido usados en el ataque.

Qué reveló la autopsia del joven asesinado en Necochea

El informe forense determinó que Bautista Coronel murió por una laceración de vasos ilíacos que derivó en un shock hipovolémico y un paro cardíaco. La herida fue causada por un arma blanca, probablemente un cuchillo, según detalló la autopsia realizada durante el fin de semana.

Mientras la investigación continúa, la fiscalía intenta determinar si hubo más personas implicadas en el ataque. Las imágenes que circulan por redes sociales muestran cómo, tras la puñalada, un testigo recoge el arma y se la devuelve al agresor antes de que ambos sean rodeados por una multitud que graba la escena.

El pedido de justicia y la reacción en la ciudad

Amigos y familiares de Bautista organizaron una caravana en su memoria que recorrió las calles de la ciudad hasta el lugar del crimen. “Vamos a hacer el verdadero ruido como Bauti siempre pidió”, expresaron sus allegados en redes sociales.

El homenaje, sin embargo, también generó controversia entre vecinos, que cuestionaron la pasividad de quienes filmaron la pelea sin intervenir. En tanto, allegados del agresor difundieron mensajes en su defensa y pidieron por su libertad.