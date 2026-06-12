Neblina en CABA y Conurbano: así será el tiempo en el viernes 12 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 12 de junio en Buenos Aires y alrededores. Este viernes comenzará con neblina que se mantendrá hasta la mañana y dejará un cielo parcialmente nublado. Mientras que la temperatura se ubicará entre una mínima de 9°C y una máxima de 19°C.

Pronóstico extendido para el fin de semana largo en el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que la temperatura vuelva a bajar notablemente y lleguen las lluvias:

Sábado 13: el día comenzará parcialmente nublado y llegarán las lluvias aisladas por la tarde y habrá chaparrones hasta la noche, mientras que la temperatura se ubicará entre una mínima de 10°C y una máxima de 14°C.

el día comenzará parcialmente nublado y llegarán las por la tarde y habrá chaparrones hasta la noche, mientras que la temperatura se ubicará entre Domingo 14: el cielo estará solo algo nublado y comenzará el verdadero frío polar, ya que la temperatura comenzará en 4°C y alcanzará solo los 10°C.

El domingo se espera que llegue el verdadero frío polar, según el SMN

Cómo será el invierno 2026: por qué se esperan temperaturas más altas

El SMN anticipó cómo será el invierno 2026 en un informe que aborda el trimestre de junio, julio y agosto. De acuerdo al organismo, la estación invernal tendrá temperaturas más altas de lo habitual durante esta época y, además, contará con precipitaciones superiores a lo normal en varias regiones del país.

Así, se espera que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual, con probabilidades que podrían superar el 50%. La excepción se establece e Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, ya que en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

De todas formas, el invierno no comienza hasta mediados de junio. Desde el punto de vista astronómico, la fecha exacta llegará recién en 10 días con el solsticio de invierno: el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En Argentina, ese instante llega el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.