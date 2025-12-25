En el marco de los festejos de Navidad en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron 18 personas heridas por el uso de pirotecnia y también varios accidentes de tránsito, según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Durante la madrugada y hasta la mañana de este jueves, se reportaron 16 choques.

El primer siniestro vial se registró pasada la medianoche en Nueva York 5076, Villa Devoto, donde colisionaron dos autos y los conductores fueron asistidos, aunque no requirieron traslados. Mientras que otro choque y vuelco ocurrió en Navarro 5100, entre Cervantes y Río Salado, Villa del Parque y los dos ocupantes, una mujer (33) y un hombre (30), se retiraron del rodado por sus propios medios

Uno de los hechos resonantes ocurrió en el cruce de la Avenida Figueroa Alcorta y Sucre, debido a que un auto chocó contra maquinaria pesada de una obra en construcción. Bomberos de la Ciudad controlaron una fuga de GNC y rescataron al conductor, de 40 años, quien fue trasladado al Pirovano por lesiones de consideración.

Por su parte, un motociclista de 25 años sufrió lesiones tras impactar contra un automóvil en la intersección de Madero y Tinogasta. De acuerdo a lo detallado por la Agencia Noticias Argentinas, un joven de 21 años fue derivado al Hospital Ramos Mejía por politraumatismos luego de chocar con un vehículo en el barrio de Monserrat.

Accidente en Navidad: un hombre chocó contra una grúa

Un auto chocó contra una grúa en el barrio porteño de Belgrano y los bomberos debieron rescatar al conductor. El hombre sufrió heridas y fue trasladado a un hospital. El episodio ocurrió esta madrugada en el cruce de Avenida Figueroa Alcorta y Sucre. Producto del impacto, los airbags se activaron y el hombre quedó atrapado dentro del vehículo.

Tras el accidente, personal de bomberos de la Ciudad intervino en el lugar y rescató al conductor. Poco después, además, llegó una ambulancia del SAME que asistió rápidamente a la víctima y la trasladó a un centro médico.

Choque y vuelco en la General Paz

Un brutal accidente en la General Paz y el cruce con Panamericana, dejó como resultado un auto volcado sobre la avenida. El hecho ocurrió del lado de Villa Martelli.

Los ocupantes del vehículo quedaron atrapados y debieron ser rescatados. En el lugar trabajó el móvil de Aubasa y luego acudieron Bomberos y el SAME.

Además, sobre la avenida Independencia, entre Jujuy y Catamarca, chocaron dos autos, uno de ellos contra semáforo. A causa de ello, se solicitó una ambulancia del servicio de emergencias médicas.

Un auto terminó volcado sobre la General Paz. (Foto: TN).

Una camioneta se incrustó en el frente de un edificio

Un conductor perdió el control de su camioneta y terminó incrustado en el frente de un edificio. Todo sucedió en el cruce de las calles Directorio y Pergamino, en el barrio porteño de Flores.

En una insólita secuencia, el vehículo quedó entre un árbol y una casa. Por el brutal impacto, el conductor fue trasladado al Hospital Piñero con politraumatismos.