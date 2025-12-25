Los festejos de Navidad en CABA dejaron un saldo de 18 heridos por el uso de pirotecnia

Los festejos de Navidad en la Ciudad de Buenos Aires dejaron un saldo de 18 personas heridas por el uso de pirotecnia, según confirmaron fuentes oficiales. Distintos hospitales detallaron que recibieron a los afectados durante la madrugada y primeras horas de la jornada festiva.

En primer lugar, el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze atendió a 10 pacientes con lesiones oculares provocadas por el uso de fuegos artificiales. Todos los cuadros fueron ambulatorios, lo que significa que no requirieron internación, aunque sí demandaron atención inmediata para evitar complicaciones posteriores. Este tipo de lesiones suele ser recurrente en las celebraciones de fin de año, ya que la manipulación inadecuada de cohetes y petardos puede generar daños severos en la visión.

Por otra parte, el Hospital Santa Lucía recibió a siete personas afectadas, entre las cuales se destacó un caso que requirió una intervención quirúrgica menor. Aunque la operación fue exitosa y no implicó riesgo vital, el hecho refleja la peligrosidad de la pirotecnia incluso en situaciones aparentemente controladas. En el resto de los casos, los pacientes fueron tratados sin necesidad de internación, lo que permitió que regresaran a sus hogares tras recibir las curaciones correspondientes.

Asimismo, en el Hospital de Quemados se atendió a una menor de edad con heridas leves en la piel, producto del contacto con material explosivo. Aunque las lesiones no fueron graves, la situación puso de relieve la vulnerabilidad de los niños frente a la manipulación de artefactos pirotécnicos, especialmente cuando no cuentan con supervisión adulta.

Siguen los heridos por pirotecnia en CABA

En consecuencia, las autoridades sanitarias remarcaron que, pese a las campañas de concientización y a la prohibición de la pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires, los accidentes continúan registrándose cada año en estas fechas. La normativa vigente busca reducir el impacto negativo en personas con autismo, adultos mayores, animales domésticos y el medio ambiente, además de disminuir el número de heridos. Sin embargo, el uso de artefactos luminosos y de baja intensidad sonora sigue siendo habitual, lo que mantiene latente el riesgo de lesiones.

Finalmente, especialistas en salud recomendaron extremar las precauciones y evitar el uso de pirotecnia, ya que las consecuencias pueden ir desde quemaduras superficiales hasta daños irreversibles en la visión o la audición. En este sentido, insistieron en que las celebraciones pueden realizarse de manera segura mediante alternativas más responsables, como espectáculos de luces o actividades familiares que no impliquen riesgos.