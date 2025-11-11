El capo narco Brian Walter Bilbao (47) fue detenido en la mañana de este martes en la localidad de Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires. Fue arrestado por Gendarmería Nacional en medio de un traslado de más de 400 kilos de cocaína. Se trata de uno de los 10 prófugos más peligros de la provincia de Santa Fe.

La captura fue uno de los resultados del operativo para interceptar una avioneta cargada con cocaína en el sur del territorio santafesino. Se trata de la misma modalidad de contrabando que una banda rosarina utilizaba hasta octubre de 2023, cuando la Justicia federal impulsó el operativo Cosecha Blanca para frenar el ingreso y la distribución del material estupefaciente hacia otros puntos del país.

Según los primeros datos que trascienden del procedimiento, la Procunar –a través del fiscal federal Matías Scilabra de Rosario y el titular Diego Iglesias– tenía el dato de que Bilbao podía llegar a aguardar un vuelo de droga en la zona de San Antonio de Areco. Cuando los agentes de la Sección de Investigaciones Antidrogas Rosario de Gendarmería vieron bajar una aeronave, se acercaron a las inmediaciones y comenzaron a perseguir una camioneta que fue detenida en jurisdicción de Exaltación de la Cruz. Allí, fue encontrado Bilbao con la cocaína y documentación apócrifa respecto de su identidad.

Brian integraba la lista de los delincuentes más buscados junto a su hermano Waldo –presunto organizador de la estructura narco–, quien cayó a mediados de septiembre en un procedimiento de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales en El Palomar, edificio ubicado en barrio Martin, en Colón al 1200.

Tanto por Brian como por Waldo, el gobierno de Maximiliano Pullaro ofrecía 50 millones de pesos por datos que conduzcan a sus arrestos. En ambos casos no se usaron, ya que Waldo fue arrestado tras tareas de inteligencia y Brian por una investigación de la Justicia federal.

Narcotráfico en Santa Fe: cómo fue la detención de Bilbao y el resto de su banda

Brian Bilbao es también conocido por los apodos de “Barba”, “Negro” o “Patoruzec”. Estaba evadido de la Justicia federal desde octubre de 2023, cuando Gendarmería llevó a cabo el operativo “Cosecha blanca” por solicitud de la Procunar y el Juzgado federal N.º 3, donde se secuestraron tres aviones en Campo Timbó y Carrizales.

La investigación, en la que intervino la sección de Investigaciones de Antidroga de Gendarmería, expuso el funcionamiento de una presunta estructura que, con sus tres aeronaves, movía cocaína desde Bolivia hasta la zona de Carrizales, para posteriormente distribuirla en la región y en Buenos Aires. Las ganancias obtenidas por la venta narco, según las tareas de campo, fueron a parar a empresas, flotas de taxis, franquicias de medios de comunicación y bares de Rosario.

Según informó el medio Rosario 3, tres aviones que Gendarmería incautó a la presunta organización fueron entregados –mediante una resolución– por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Ministerio de Justicia de Santa Fe en medio de los atentados y crímenes considerados “narcoterroristas” de marzo del año pasado.

En el procedimiento, fueron arrestados los colombianos Juan Manuel Gómez Orrego (piloto), Santiago Arbeláez Zapata (ingeniero aeronáutico), José David Hurtado Osorno (mecánico de aeronaves), Wilmer David Bolívar Cano (copiloto y asistente mecánico) y Julián David Correa Posso (asistente mecánico de aviación).

De los eslabones de peso –además de Brian y su hermano Waldo–, en los allanamientos fueron detenidos Ángel Ramón Narvay, quien está detrás de VyA Digital, una empresa de la comuna de Álvarez dedicada a la colocación de pantallas LED, Mauricio Dardo Aranda, presunto testaferro del jefe de la banda en la titularidad de un auto y en un taxi, Claudio Darío Di Mare, quien fue la cara visible de dos compañías de taxis y remises (Taxideral SRL y Remitaxi SRL). Según se investiga, esas firmas habrían sido adquiridas por la estructura para lavar plata. En julio pasado, fue arrestado Pablo Javier Raynaud, sindicado cabecilla, en un shopping de Buenos Aires.

En el legajo permanecen prófugos Vanesa Acuña –pareja de Brian Bilbao y presunta testaferro–, Yoel Denis Aragón –hijastro de Brian Bilbao y presunto prestanombres–, Mariano Miguel Zuviría –chofer y asistente del líder de la banda– y Maximiliano Javier Martínez.