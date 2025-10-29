Barra de Rosario Central y vinculado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 prófugos más buscados

El Gobierno de Santa Fe incluyó a Andrés “Plin” Acosta en la lista de los diez prófugos más buscados de la provincia y fijó una recompensa de 25 millones de pesos por información que permita su captura. El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial publicó la foto y los datos personales del joven de 26 años a más de cuatro meses del requerimiento judicial.

La medida responde a un pedido de la Fiscalía Regional de Rosario, que lo investiga por su presunta vinculación con la barra brava de Rosario Central y una organización ilegal aliada a Los Menores, la banda que asumió el control de la tribuna del "Canalla" tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

La Resolución 3.135/25, firmada por el Poder Ejecutivo provincial, redefinió la nómina oficial de los delincuentes más buscados en la provincia. Hasta la semana anterior, la lista contaba con ocho integrantes, pero la reciente inclusión de la imagen de Héctor Gallardo, acusado de un asesinato en Frontera hace más de tres años, y la de “Plin” Acosta, completó el listado.

"Plin" quedó en la mira de la Justicia por el secuestro de tres armas de fuego de grueso calibre durante un operativo realizado el martes 10 de junio en el macrocentro rosarino. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hizo 15 allanamientos ese día y anunció la captura de cuatro personas vinculadas a la venta de drogas, entre otros delitos atribuidos al clan Riquelme.

Uno de los domicilios apuntados por la Fiscalía en el marco de la denominada Operación M4 era un departamento en Rodríguez al 1000. En ese lugar, encontraron tres carabinas Colt M4 y una pistola Glock calibre 9 milímetros.

La vivienda de alquiler temporario era el lugar donde vivía Acosta, pero los investigadores no lo hallaron cuando irrumpieron con orden judicial. En total, el procedimiento que incluyó allanamientos en Empalme Graneros y Ludueña concluyó con el secuestro de 14.127.200 pesos, 33 proyectiles de distinto calibre, 15 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, tres automóviles, una motocicleta y una máquina para contar billetes.

Quién es "Plin" Acosta, uno de los criminales más buscados en Santa Fe

Andrés Raúl "Plin" Acosta nació el 2 de junio de 1999. Si bien es oriundo de San José del Rincón, cerca de la ciudad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo identificó dentro de una investigación sobre la organización comandada por Fran Riquelme, un preso de alto perfil señalado como líder de una red de narcomenudeo en el noroeste de Rosario.

"Plin" tiene una orden de detención vigente desde el último 12 de junio. La solicitud surgió a raíz de un fuerte operativo vinculado a la causa de una asociación ilícita responsable de ataques contra escuelas y una comisaría de la ciudad en un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos. En particular, el fiscal Patricio Saldutti pidió el arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

La figura de Acosta emergió con fuerza durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central tras el asesinato de "Pillín" Bracamonte. El MPA presentó fotografías de ambos en el estadio Gigante de Arroyito para ilustrar el funcionamiento de uno de los principales núcleos de poder de Los Menores. El líder de esta facción, Matías Gazzani, permanece prófugo desde hace más de un año y medio y encabeza la lista de los más buscados en territorio santafesino.

El último domicilio registrado de “Plin” se encuentra en Empalme Graneros, un sector donde la banda de Riquelme consolidó su influencia pese a que su líder estaba encarcelado. En esa zona, la organización que tomó el control de la tribuna canalla expandió su dominio en el narcomenudeo y reclutó vendedores de drogas en barrios como 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús y La Bombacha.

Lautaro “Laucha” Ghiselli, detenido el 13 de agosto, se adueñó del paraavalanchas canalla tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte.

Lista completa: quiénes son los 10 prófugos más buscados en Santa Fe

Matías Ignacio Gazzani (recompensa de 70 millones de pesos) Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos) Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos) Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos) Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos) Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos) Alexis Emanuel “Chami” Mendoza (30 millones de pesos) Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos) Héctor Argentino Gallardo (25 millones de pesos) Andrés Raúl “Plin” Acosta (25 millones de pesos)

El gobierno de Santa Fe ofreció recompensas para incorporar información sobre estos criminales. Para colaborar con la investigación hay que llamar al 911 o enviar un correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar. Las autoridades garantizarán una declaración anónima para proteger a las personas que brinden datos relevantes sobre el paradero del sospechoso.

Antes de cumplir con el pago, el Ministerio de Justicia y Seguridad requiere un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad del testimonio. El dinero puede repartirse entre dos o más personas y se divide de acuerdo a la importancia de cada declaración.