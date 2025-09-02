Imputaron al jefe de la barra de Rosario Central por sus vínculos con los narcos acusados del asesinato de "Pillín" Bracamonte

El presunto jefe de la barrabrava de Rosario Central, Lautaro “Laucha” Fermín Ghiselli, allanado y detenido el pasado 13 de agosto, fue imputado en la tarde de este lunes junto con otros nueve presuntos integrantes de la banda narco Los Menores, organización acusada del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte para quedarse con el liderazgo del para avalanchas canalla.

La investigación de la presunta asociación ilícita está centrada en, por ahora, 17 personas, de las cuales diez fueron sentadas en el banquillo de los acusados. De acuerdo al legajo, su líder es Matías Gazzani, quien tiene pedido de captura. El gobierno provincial lo ubicó como el delincuente “más buscado” de la provincia de Santa Fe y ofrecía 60 millones de pesos por datos que conduzcan a su arresto.

Cuatro de los 11 imputados fueron ubicados como presuntos organizadores o “segundas líneas”. Se trata de Alejandro Miguel “Gordo Ale” Leguizamón, Ezequiel Sebastián “Menor” Dilascio, Lautaro Ghiselli y Matías Guerra. El resto de los acusados fueron situados como presuntos miembros: Dylan Maximiliano “Sarampa” Bartozzeti, Diego Andrea “Ceja” Aguirre, Kevin Tomás “Hueso” De Los Santos, Mirko Nicolás Benítez –alias “Mirko Yedro”–, Lucas Ezequiel Medina y Germán Matías Hermosín.

Luego de varias horas de exposición de los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra, el juez Fernando Sosa dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a la tarde. Uno de los nombres que sobrevoló la audiencia también fue el de Lisandro “Limón” Contreras, detenido en diciembre del año pasado en Tigre en un operativo de la Policía Federal. Para los fiscales, es quien le otorgó al supuesto líder de Los Menores contactos policiales y recursos económicos.

Según el legajo que dio a conocer el medio Infobae, la presunta banda liderada por Gazzani tuvo, entre otros objetivos, el de poner a un referente propio en la conducción de la barrabrava de Rosario Central. Para ello, organizó el desplazamiento de “Pillín” Bracamonte, quien fue baleado el 9 de noviembre del año pasado a metros del Gigante de Arroyito. El designado por la estructura para ocupar su lugar fue Ghiselli, a quien le atribuyeron relación de confianza con distintos integrantes de la banda narco, con quienes administró los recursos provenientes de “negocios lícitos e ilícitos” que surgieron dentro de la barra del equipo rosarino.

Sobre los otros presuntos organizadores, los fiscales indicaron que Ezequiel “Menor” Dilascio organizaba y participaba de balaceras en nombre de Gazzani, a quien respondía directamente, por lo menos de manera clara, desde octubre de 2022 hasta abril de 2024, cuando fue detenido.

Narcotráfico en Rosario: el origen de la banda de Los Menores

Según explicaron los funcionarios judiciales, la presunta banda surgió en abril de 2020 en el barrio 7 de Septiembre, en la zona noroeste de Rosario, desde donde comenzaron a expandirse hacia otros puntos de la ciudad.

En sus inicios, los delincuentes desplazaron a dealers que respondían a Brian Emanuel “Negro Brian” Villalba, condenado como cabecilla de la organización del narco Julio Andrés Rodríguez Granthon. Para ampliar su zona de venta de droga al menudeo, los fiscales indicaron que Los Menores primero dominaron los barrios 7 de Septiembre, Stella Maris, La Bombacha y Emaús. Luego, tejieron alianzas con otras presuntas pandillas que operan en otros lugares para conseguir una consolidación en el negocio narco.

Por caso, con las estructuras lideradas por los reclusos Claudio Javier “Morocho” Mansilla –en los barrios Godoy y Santa Lucía–, Francisco “Fran” Riquelme –en Industrial y Ludueña–, Mauricio “Mauri” Ayala y Leandro “Gordo” Vilches –en Empalme Graneros y Parque Oeste, y Luis Lobos –en Bajo Cullen, Villa Nueva, San Francisquito y La Lata–.

Pairola y Schiappa Pietra señalaron que una vez que la organización consiguió liderar sus territorios, Gazzani delegó la cadena de mando en sus segundas líneas y se mudó, primero, a Buenos Aires y, después, a Córdoba, donde lo buscaron semanas atrás en allanamientos con fuerzas provinciales