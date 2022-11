Qatar de la A a la Z: todo lo que tenés que saber antes de que empiece el Mundial

Una rápida guía para conocer a Qatar, el país que organiza la actual Copa del Mundo.

A partir del próximo 20 de noviembre, hasta el 18 de diciembre siguiente, se realizará la Copa del Mundo 2022. Y Qatar será el primer país árabe encargado de organizar un mundial de fútbol desde la creación del torneo más importante a nivel selecciones. Pero más allá de lo que ocurra con el deporte, muchas miradas están puestas en la cultura de dicho país, las diferentes reglas para hombres y mujeres, y las violaciones a los derechos humanos, algo que generó muchas críticas de quienes participan del torneo.

Qatar es un país pequeño, ubicado en el oeste de Asia y al este de la península arábiga, y muy rico gracias a sus exportaciones de gas y petróleo. Se estima que posee 15 millardos de barriles en reservas, lo que representa la tercera mayor reserva en el mundo de gas y podría durar hasta 37 años más al ritmo actual. Sus exportaciones son claves para la economía: son responsables de más de la mitad del PBI y el 70% de los ingresos del estado.

Fue protectorado británico hasta que Londres abandonó la región del Golfo Pérsico en 1968. Después de no conseguir formar una federación exitosa con algunos de sus vecinos, Qatar se independizó en 1971 con la familia Al Thani, quien había sido el interlocutor elegido por los británicos en la época colonial, como nuevo gobernante soberano.

Actualmente, tiene el PBI per cápita más alto del mundo y la riqueza, junto al nivel de vida de sus habitantes, son comparable con los de las naciones de Europa Occidental. Además posee el segundo índice de desarrollo humano más alto del mundo árabe (detrás de los Emiratos Árabes Unidos) y una creciente influencia global que se extiende por medio de su televisión estatal Al Jazeera (fundada en 1996, con una audiencia de más de 270 millones, y bautizada con la palabra 'La Península', en referencia a la geografía del país).

Como en otros países del mundo árabe y musulmán, las leyes están inspiradas en la ley islámica o "sharia". De acuerdo a los balances de las organizaciones de derechos humanos que evaluaron al país en esta materia en la previa del mundial, Qatar se encuentra atravesado por una situación de violencia hacia los inmigrantes, por una falta de cumplimiento con los derechos humanos de la comunidad LGBTI+ y un contexto generalizado de desigualdad de género.

Desde su designación como anfitrión de la copa mundial, Amnistía Internacional y Human Rights Watch -entre otras organizaciones-, y hasta algunas selecciones nacionales y artistas, criticaron su legislación sobre estos temas.

Qatar es un país muy conservador y, por eso, es muy importante entender y conocer sus diversas peculiaridades y características. A continuación, una guía de algunos conceptos que pueden ser útiles tanto para entender las transmisiones y coberturas de la Copa del Mundo que realicen los canales o medios de comunicación argentinos como también para viajar al territorio mundialista y desenvolverse sin atentar contra la ley qatarí.

Para otras dudas, consultar la Guía práctica para argentinas y argentinos que asistan a Qatar 2022 de Cancillería.

¿Qué es la sharia?

La sharia o ley islámica es un sistema legal creado a partir de los preceptos religiosos del Islam, que en árabe significa "el camino claro hacia el agua". Se trata del código de conducta que deben llevar en su vida diaria los musulmanes y, según indica, su seguimiento "conduce a la salvación". Estas leyes provienen de los textos sagrados: por un lado, el Corán y por el otro, los hadices -dichos y acciones del profeta Mahoma-. Como es necesario interpretar estos textos, que a veces son ambiguos, hay diferentes formas de ver las conductas prohibidas y, por eso, hay países con una sharia más estricta y conservadora.

Este sistema de leyes incluye un marco penal que incluye delitos similares a los que existen en Argentina, como el robo, pero otros que no son considerados crímenes aquí, como el adulterio. Pero la sharia no es solo delitos y penas, también ofrece una orientación moral y espiritual. Por ejemplo, cuándo y cómo orar -cuestiones de culto-, cómo casarse y divorciarse -de conducta-, criterios para la vida -aquello que está prohibido o permitido- y las reglas que separan lo que está bien y lo que está mal.

En relación a otros Estados árabes, algunos vecinos como Arabia Saudita, Qatar tiene una legislación un poco más liberal: combina algo del derecho continental (derivado del sistema europeo romano, germánico, canónico y de la Ilustración) con la Sharía -específicamente en lo relacionado con la familia, la herencia, algunos delitos como la sodomía, el adulterio o el consumo de alcohol-.

Glosario: Qatar de la A a la Z

Al Shoura

Es el Consejo Consultivo de Qatar, principal órgano legislativo del emirato. Está formado por 45 miembros, 30 de ellos designados por voto secreto y 15 elegidos por el emir Tamim bin Hamad Al Thani (actual gobernante, perteneciente a la familia real, quien asumió en junio del 2013 tras la abdicación de su padre). Quienes la integran deben ser qataríes, tener más de 30 años y respetar la Sharia. Las leyes dictadas deben ser refrendadas por el emir.

Árabes

Son el principal grupo étnico (originario de la península arábiga) y lingüístico. No todos en el mundo islámico habla árabe. Por ejemplo, Turquía e Irán. Pero en Qatar, es el idioma oficial y se suele hablar del mundo árabe para referirse principalmente a la mayoría de Medio Oriente y el norte de África.

En tanto gentilicio, se considera árabe a toda aquella persona que tengan a dicha lengua como legua materna. Es decir, se puede formar parte de este grupo sin importar el origen o la religión de la persona. Dicha identidad étnica es previa a la aparición del islam, por lo cual la adscripción religiosa no debe confundirse.

Esta población se encuentra principalmente en los países árabes (como Egipto, Argelia, Marruecos, Arabia Saudita, Irak, Yemen, Siria, Sudán, entre otros), pero también en otros, ya en minoría, gracias a históricos flujos migratorios: Brasil, Francia, Indonesia, Alemania, Argentina, Colombia, Israel, Estados Unidos, Venezuela, Irán, Italia, México, Chile, España, Canadá, Reino Unido y Australia. Todos estos últimos países tienen al menos 500 mil habitantes árabes.

Bidunes

Se trata de aquellos individuos o grupos tribales que por alguna razón no tienen nacionalidad, son apátridas. Por ende, organizaciones de derechos humanos denuncian que no pueden acceder a ningún beneficio o política de Estado. En 2019, la monarquía de Qatar decidió quitarle la nacionalidad a un clan específico porque algunos de sus miembros habían participado de un golpe de Estado fallido en 1996.

Burka

Se trata de un tipo de ropa tradicional utilizada por mujeres de países musulmanes, especialmente aquellos gobernados por fuerzas islamistas, que impulsan sharias o leyes más conservadoras. Puede ser de dos tipos: la primera, y más conocida, es aquella prenda que cubre el cuerpo y la cara por completo; mientras que la segunda, puede ser un velo que se ata a la cabeza, sobre un cobertor de cabeza, que cubre la cara a excepción de una apertura en los ojos para que la mujer pueda ver (también conocido como Niqab).

Corán

Se trata de el libro sagrado del islam, la palabra de Dios revelada a Mahoma -máximo profeta de esta religión- por medio del ángel Gabriel. Significa, literalmente, "la recitación" en árabe y es una guía para los que creen en un único Dios verdadero. Es la autoridad final, la base de la fe y la guía del musulmán "por el camino recto".

Las revelaciones a Mahoma duraron, según indica la religión, cerca de 22 años y tanto él como sus seguidores memorizaban los mensajes que quedaban compilados y documentados en este libro. Cuenta con 114 capítulos y más de 6.000 versos. Para las y los musulmanes del mundo, el Corán es la palabra literal, perfecta, eterna e inalterable de Dios ya que está protegido por el mismo Dios.

Al mismo tiempo, es utilizado en algunos Estados como la base para la ley islámica y una guía para la vida diaria. Todos aquellos principios proporcionados por este libro son "inalterables" que se necesitan para la vida.

Hiyab

El hiyab es un velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas, es decir, otra forma de cubrir el cabello que, sin embargo, cubre menos que la burka y el Niqab. Como en estos últimos dos casos, se usa en presencia de personas que no sean de su familia inmediata. Mientras que en países como Qatar se lo considera como parte de una norma de modestia y privacidad, en muchos países de Occidente es visto como parte de la desigualdad de género y la reclusión que sufren las mujeres en la esfera pública.

Las normas sobre la vestimenta también están muy relacionadas con el sistema de tutela masculina, que "limita la capacidad de llevar adelante una vida plena, productiva e independiente" según denuncian algunas organizaciones internacionales. Por ejemplo, la organización Human Rights Watch (HRW) lo calificó como un "sistema discriminatorio, que niega a las mujeres el derecho a tomar decisiones claves sobre sus vidas para casarse, estudiar, trabajar, viajar e incluso, recibir atención médica". Además, impone imitaciones en relación la custodia de hijas o hijos, recepción de herencia o el divorcio.

Islam

Es una religión monoteísta cuya sagrada escritura es el Corán. Se originó en el siglo VII, en la península arábiga, específicamente en La Meca y para el siglo siguiente ya se había extendido desde Iberia hasta el Río Indo, en Asia Central. Actualmente es la segunda religión más grande del mundo -detrás del cristianismo- y se estima que la profesa alrededor del 25% de la población mundial.

Como ya se mencionó, no todos son árabes. Los seguidores del islam son denominados musulmanes y tienen como principales profetas a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús (nombrado como Isa, en el Corán). Si bien se la asocia a Medio Oriente, donde el 90% de la población la profesa, más de la mitad de sus fieles se encuentra actualmente en la región de Asia Pacífico. Entre los principales países con mayor cantidad de población islámica figuran Indonesia, Pakistán e India.

Hay dos grandes denominaciones o corrientes dentro del islam: por un lado, los sunitas (entre el 85% y el 90%) de los creyentes y por el otro, los chiitas (entre el 10% y el 15%). Inicialmente enfrentadas por los desacuerdos con respecto a la sucesión del profeta Mahoma, las diferencias actuales adquirieron un significado político más amplio junto a discusiones en las dimensiones teológicas -específicamente en relación a prácticas religiosas o lugares sagrados- y jurídicas. En Qatar, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos son sunitas; mientras que los chiitas son mayoría se encuentran en Irán y Bahrein.

Musulmán

Las y los musulmanes son aquellas personas que creen y practican la religión del islam . La palabra "musulmán", de origen árabe, significa "el que se entrega voluntariamente"; mientras que la palabra árabe "muslim/muslima" significa "el sometido o entregado a la voluntad de Dios".

Los cinco pilares básicos que deben respetar son: declarar la fe en Dios o Alá, la oración, el ayuno durante Ramadán, la caridad y la peregrinación a La Meca (principal ciudad sagrada, donde fue fundada durante el siglo VII). Es importante remarcar que en la lista de 10 países con mayor población musulmana, solo tres son árabes y el primero de ellos (Egipto) aparece recién en la quinta posición: Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh, Egipto, Nigeria, Irán, Turquía, Argelia y Marruecos. Es decir que la mayor parte está en la región de Asia-Pacífico.

Expats / Inmigrantes

Un «expat», por definición, es un "expatriado". Es decir, aquella persona que vive en un país que no es el propio. Si bien este término puede ser, a veces, confundido con el de "inmigrante", lo que los diferencia son las razones subyacentes entre ellos. En primer lugar, a diferencia del expatriado, el inmigrante vive en otro país de forma permanente o durante un período muy prolongado de tiempo. En cambio, los «expats» están realizando algún tipo de asignación o trabajo temporal antes de volver a su país y gozan de ciertos privilegios.

A su vez, otra de las diferencias entre expatriados e inmigrantes puede estar relacionado con la integración en la comunidad del país en el que se encuentren. Sin embargo, si se trata de una sociedad muy conservadora, ninguno de los dos son del todo elogiados por los habitantes (allí es donde empiezan a observarse actos discriminatorios y de xenofobia).

Mientras en algunas parte del mundo los expats están vinculados a profesionales -muchas veces blancos- con trabajos bien remunerados y los inmigrantes con trabajadores menos calificados -muchas veces de países en conflicto o muy pobres-, en el Golfo Pérsico ambas realidades conviven en el concepto de expat ya que no se existe una población inmigrante que se queda a largo plazo, en gran parte por las restrictivas leyes de nacionalidad. Por eso, de un lado están los expats europeos y estadounidenses que ocupan importantes cargos en petroleras, hoteles o empresas de inversión, y por otro, muchos más expats de países no musulmanes y pobres de Asia que hacen todos los trabajos que los locales que no quieren hacer: construcción, limpieza, taxistas, etc.

Mientras los primeros llegan a Qatar y al resto de la región con muy buenos contratos con el objetivo de ahorrar a una velocidad imposible en sus países de origen, los segundos trabajan bajo condiciones que no serían legales en gran parte de Occidente y lo aceptan para poder enviar mes a mes remesas para sus familias en casa. Estos últimos, por ejemplo, son los que aparecieron en las noticias por las condiciones infrahumanas en las que se construyeron los estadios para el mundia. En algunos casos, incluso, llegaron a ser fatales.

Shemagh / Thawb

El Shemagh o Kufiyya es un pañuelo tradicional de Medio Oriente y Arabia, hecho normalmente de algodón, lino o lana; se suele llevar envuelto de diferentes formas en la cabeza y es utilizado por los hombres, principalmente, para proteger a dicha zona y el cuello de los climas extremos -tanto para el calor como para el frío- en el desierto.

La mascota del Mundial de Qatar, bautizada "La'eeb", es una kufiyya.

Por su parte, el Thawb también es una prenda masculina, similar a una túnica, que se extiende hasta los tobillos y tiene mangas largas. Es muy común en el este de África, algunos países árabes como Irak o, en este caso, Qatar. Se viste usualmente en ceremonias especiales -bodas, funerales o eventos- o puede ser utilizado por presidentes. Muchas veces denota estado de riqueza, realeza o hasta dignidad religiosa.