Un jubilado de 85 años murió en un incendio fatal en ciudad de Santa Fe: "No pudimos salvarlo"

Un incendio fatal ocurrió en la noche del miércoles en el norte de la ciudad de Santa Fe. El foco ígneo se originó dentro de una casa de cuatro ambientes, ubicada en barrio Yapeyú. Al ingresar al domicilio afectado, los bomberos hallaron el cuerpo sin vida de un jubilado de 85 años.

Las llamas quemaron la totalidad de la vivienda, compuesta por un dormitorio, un living, una cocina comedor y un baño. El siniestro tuvo lugar en una casa ubicada sobre calle Hugo Wast al 6500, donde trabajaron varias dotaciones de bomberos, personal del 107 y distintas áreas de la policía provincial.

En el operativo intervinieron dotaciones de los cuarteles de bomberos de la Zona Norte y de la Agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe, que trabajaron en la extinción del fuego utilizando líneas de ataque y herramientas de remoción. También estuvo presente personal del servicio de emergencias médicas, que constató el fallecimiento de la víctima.

El rápido avance de las llamas provocó la muerte instantánea del anciano, quien vivía solo. Según información policial, el cuerpo yacía boca abajo. La investigación del hecho quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con especialistas en planimetría, rastros y fotografía forense, quienes realizaron las pericias correspondientes en el lugar.

Cinco vecinos acudieron en ayuda del abuelo, pero no pudieron salvarlo. Uno de ellos brindó detalles del trágico suceso. "Cerca de las 19.30 siento olor a caucho quemado. Cuando salgo, veo la casa prendiéndose fuego, unos muchachos vinieron corriendo, no podíamos sacar al abuelo, el humo no nos dejaba ver", afirmó en diálogo con el móvil de AIRE.

Y continuó: "Quisimos entrar por la ventana, pero el humo no nos dejaba. Cuando la ventana se abrió y el fuego tomó contacto con el aire, se propagó rapidísimo. La gente de los comercios trajo los matafuegos, hasta que llegaron los bomberos. El humo duró 10 minutos y el fuego 20". Mientras que otro hombre que acudió en ayuda a la casa se lamentó por no llegar a tiempo para salvar al jubilado: "No pudimos sacar al abuelo", dijo con profunda tristeza en diálogo con el mismo medio.